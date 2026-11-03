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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:49

Ebola salgını kıtanın 3 bölgesine yayıldı! Uluslararası topluma acil çağrı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Ebola salgınının Afrika'nın üç bölgesine yayıldığını bildirdi. Salgının durdurulması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Ebola salgını kıtanın 3 bölgesine yayıldı! Uluslararası topluma acil çağrı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:49

Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda açıklama yaptı. Ebola salgınının sağlık güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kaseya, salgınla mücadele için taahhüt edilen fonların üçte ikisinin henüz aktarılmadığını belirtti.

Ebola salgını kıtanın 3 bölgesine yayıldı! Uluslararası topluma acil çağrı

SALGIN KITANIN 3 BÖLGESİNE YAYILDI

Bundibugyo türü Ebola virüsünün neden olduğu salgının, kıtanın 3 bölgesindeki (KDC), , Kenya ve Nijerya olmak üzere 4 Afrika ülkesini etkilediğini bildiren Kaseya, salgının yayılmasını durdurmak için tüm tarafların birlikte ve gecikmeden harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

BİNLERCE VAKA VAR

KDC hükümetinin 31 Ekim'de açıkladığı verilere göre, ülkede doğrulanmış vaka sayısı 10 bini, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bini aştı.

Ebola salgını kıtanın 3 bölgesine yayıldı! Uluslararası topluma acil çağrı

YARDIM GEREKİYOR!

Africa CDC'nin eylül ayında paylaştığı verilere göre, uluslararası ortaklar salgınla mücadele kapsamında nakdi ve ayni yardımlar dahil yaklaşık 2,9 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulundu.

Yardımların gecikmesinin aileleri ve salgınla mücadelede ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarını riske attığını belirtilirken, özellikle çatışmalardan etkilenen bölgelere sağlık ekiplerinin güvenli erişimini sağlamak amacıyla Afrikalı liderlerle yakın işbirliği yürütüldüğü kaydedildi.

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ETİKETLER
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
#Uganda
#X Şirketi
#Africa Cdc
#Jean Kaseya
#Dünya
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