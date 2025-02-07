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 | Berrak Arican

Ege Denizi'ndeki Santorini depremlerinde tsunami tehlikesi: Türkiye'ye sadece 1 saatte ulaşır!

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Santorini Adası yakınlarında meydana gelen çok sayıda depremin ardından Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) Türkiye'yi etkileyebilecek konular hakkında önemli uyarılar geldi. Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, yaşanabilecek 7,5 ve 7,7 büyüklüğünde herhangi bir depremin tsunami oluşturması durumunda dalgaların Türkiye’nin kıyılarına ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceğini söyledi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 11:27

Ege Denizi'nde meydana gelen çok sayıda 4.0 üzerindeki korkutan depremlerin Türkiye'ye etkileri hakkında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, açıklamalarda bulundu. 28 Ocak'tan beri depremlerin 2 bin 500 kilometrekarelik bir alan içerisinde oluştuğunu söyleyen Özel, son zamanlarda sismik hareketlerde de belirgin bir artışın olduğunu ifade etti. 

Ege Denizi'ndeki Santorini'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor! Uzmanların hepsi aynı korkutan yorumu yaptı - 2. Resim

''BURALAR 2,5 YILDIR HAREKETLİ''

Enstitüsü olarak bölgeyi 7 gün 24 saat izlediklerini aktaran Özel, "Burası Ege Denizi'nin güneyinde, Helenik Yayı ve Afrika Plakası'nın, Avrasya Plakası'nın altında aktif bir dalma-batma zonu... Buralar 2,5 yıldır aslında hareketli. Akdeniz'de de sürekli kaydediyoruz ama bu depremlerin frekansları çoğalmaya başladı." dedi. 

''BÜYÜK DEPREMLERDE TEKTONİK FAKTÖRLER ETKİLİ''

Özel, tarih boyunca bölgede çok sayıda deprem ve büyük patlamalar yaşandığını, bazılarının tsunamiye neden olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Benzer bir etkinlik 2011-2012 yıllarında da kaydedilmiş, volkanik aktivite dönemleri olmuş. Bölgenin sürekli olarak bir jeodinamik hareketlilik içinde olduğunu biz zaten biliyoruz. Son yüzyıldaki aktivitesi bölgedeki sismik hareketlerle doğrudan ilişkili. Ancak bunlar normal faylarla, dışa yatımlı faylarla uyumlu. Biz, 4 tane büyük depremin kaynak mekanizmalarını da çözdük. Tektonik faktörlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz, böyle değerlendirebiliriz. Aktivitenin deprem fırtınası şeklinde seyretmesinde bölgenin volkanik özelliklerinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aktivitenin doğrudan bir volkan hareketliliği gösterip göstermediğine ilişkin elimizdeki verilerle kesin bir şey söylemek mümkün değil."

Ege Denizi'ndeki depremlerin sebebi ne? Yunan Adası Santorini'de inceleme yapan uzmandan korkutan sözler - 3. Resim

''VOLKANİK OLAYLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI YÜKSEK''

Özel, gelecekte bölgede hem sismik hem de volkanik olayların gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Bundan dolayı çok disiplinli bir izleme sistemiyle burasının sürekli gözlenmesi gerektiğini kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye'de acil bir durum görülmüyor ama gelişmeleri yakından izliyoruz. Aktivitenin seyrine göre değerlendirmeye devam etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bunlar, Marmara Bölgesi'ni etkileyecek faktörler değiller. Türkiye'de güneybatıya etkilerini değerlendirmek de aktivitenin nasıl devam edeceğine bağlı. Şu andaki mevcut aktivite, Girit'in kuzeyi ve Türkiye'nin güneybatısı arasında yer alan bir hat. Böyle bir şeyin bütün Marmara'yla tek bir bağlantısı olamaz.''

Ege Denizi'ndeki depremlerin sebebi ne? Yunan Adası Santorini'de inceleme yapan uzmandan korkutan sözler - 1. Resim

''TSUNAMİ TÜRKİYE'YE 1 SAATTE ULAŞIR''

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Özel, Ege Denizi’nde tsunami oluşturabilecek merkezleri yerlerinin bilindiğini, kendilerinin de deprem senaryoları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ege Denizi’nde 7,5 ve 7,7 büyüklüğünde herhangi bir depremin tsunami oluşturması durumunda dalgaların Türkiye'nin kıyılarına ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceğine işaret eden Özel, deniz suyunun da yarım metre ile bir metre arasında yükselebileceğini anlattı.

Ege Denizi'ndeki depremlerin sebebi ne? Yunan Adası Santorini'de inceleme yapan uzmandan korkutan sözler - 5. Resim

4 VE ÜZERİ 500'DEN FAZLA DEPREM

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremin olduğu lokasyonun önemine işaret ederek, bir haftadan beri bölgede bir kısmı 4 ve üzeri olan 500'den fazla depremin yaşandığını söyledi.

Bölgedeki Santorini Adası'nın volkanik olduğunu dile getiren Ersoy, "Zamanında da insanlık tarihi içerisinde faaliyete geçmiş, yıkımlar yapmış, tsunami de oluşturmuş önemli bir ada. Bunun hemen yanında oluyor." dedi.

BÖLGEDE OLUŞABİLECEK ÜÇLÜ TEHLİKE

Santorini'nin yanındaki Amargos Adası'nda, 1956'da deniz içerisinde yaşanan büyük bir depremin tsunamiye ve 5 metrenin üzerinde dalgalara neden olduğuna işaret eden Ersoy, burada hem volkanik hem tektonik depremlerin hem de tsunaminin oluşabildiğini bildirdi.

Ersoy, bölgede oluşabilecek üçlü tehlikeye dikkati çekerek, "Bu bakımdan bölgeyi sürekli izliyoruz, aktivitelere bakıyoruz. Aynı şekilde Yunanistan Krizi Merkezi de izliyor, bazı uyarılarda bulunuyor. Bizi ilgilendiren tarafı olan Bodrum ile Muğla'nın kıyılarına yakın olması nedeniyle oluşabilecek bir deprem ya da tsunaminin etkileri açısından takipteyiz." diye konuştu.

 

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