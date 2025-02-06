Komşuda deprem alarmı! OHAL ilan edildi

06 Şubat 2025 18:36 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 18:38

Günlerdir depremlerle sarsılan dünyaca ünlü Yunan adası Santorini'de volkanik patlama riski nedeniyle OHAL ilan edildi. Santorini’de üç adet volkanik merkez olduğu biliniyor.

Yanardağ patlarsa ne olur? Yunanistan ve Türkiye’de deprem olabilir

Yanardağ patlarsa ne olur? Yunanistan ve Türkiye’de deprem olabilir

Yunanistan Santorini yanardağ var mı? Sismik hareket sonrası volkan patlaması gündeme geldi

Yunanistan Santorini yanardağ var mı? Sismik hareket sonrası volkan patlaması gündeme geldi

Yunanistan’ın deprem hareketliliği yaşanan adalarından biri olan Santorini’de, 1 Mart’a kadar geçerli olmak üzere olağanüstü hal ilan edildi.

Yetkililer, ada genelinde güvenliği sağlamak amacıyla polis denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, olası hırsızlık girişimlerine karşı ek önlemler alındığı belirtildi.

Bölgedeki volkanik aktivitenin yakından takip edildiği ve durumun ciddiyetine göre ek tedbirlerin uygulanabileceği kaydedildi.

BİR DEĞİL, ÜÇ VOLKANİK MERKEZ...

Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları bölgesinde bulunan ünlü turistik Santorini Adası yakınlarında yer alan Columbus Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendi. Bilim insanları, yanardağın faaliyetlerini anbean izlemeye başladı. Uzmanlar, Santorini'de yalnızca bir değil, toplamda üç farklı volkanik merkezin bulunduğunu duyurdu.