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Asrın felaketinin yaşandığı bölgede depremler bitmedi! 2 yılda 73 bin 402 kez sallandılar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Şubat 2025 17:34 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:34

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Bölgedeki iki yıkıcı depremin ardından sarsıntılar hiç son bulmadı. AFAD'ın verilerine göre; bölgede son 2 yılda 73 binden fazla deprem oldu.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Yaralar halen bölgede sarılmaya devam ederken AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle yad edildi.

AFAD'ın paylaşımında; ülkede benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle, 7 gün 24 saat milletin hizmetinde çalışmaya devam edildiği vurgulandı. Ayrıca, 6 Şubat 2023'ten bu yana Türkiye ve çevresinde toplam 107 bin 439 depremin kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede depremler bitmedi! 2 yılda 73 bin 402 kez sallandılar - 1. Resim

73 BİNDEN FAZLA DEPREM OLDU

AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre, bu depremlerden 73 bin 402’sinin Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede meydana gelen artçı sarsıntılar olduğu, bunlardan 734'ünün ise 4 ve üzeri büyüklüğe ulaştığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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