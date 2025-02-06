Kahramanmaraş depremlerinin 2'nci yılı: Yıkımın, ölümün, acının yıl dönümü

06 Şubat 2025 10:10 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:16

Türkiye için en acı tarihlerden biriydi… Depremler sadece 11 ili değil tüm Türkiye'yi vurdu. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde 53 bin insanımız hayatını kaybederken, şehirler de harabeye döndü. Asla unutulmayacak bu felaket başta yakınlarını kaybedenler olmak üzere herkesin yüreklerinde derin ve iyileşmesi mümkün olmayan yaralar açtı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde gece saatler tam 04.17'yi gösterdiğinde 7.7, 13.24'te ise Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere; Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen bu depremlerde 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi ise yaralandı.

4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Depremin hemen ardından Türkiye'de uluslararası yardımı da kapsayan 4. seviye alarm ilan edildi. 93 farklı ülkeden arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerine gelerek çalışmalara katıldı.

OHAL KARARI ALINDI

Yaklaşık 120 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen bu depremler, 11 il, 124 ilçe ve 6 bin 929 köy ile mahallede büyük yıkıma sebep oldu, 14 milyon kişi doğrudan etkilendi. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, afet bölgesinde OHAL kararı alındı.

TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler seferber oldu. Asrın felaketinin vurduğu bölgeye; su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

Deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

Deprem bölgesine, 20 bin araç ve ağır iş makinası, 141 helikopter, 182 uçak, 23 gemi yardım için durmaksızın çalıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gemileri yardım için bölgeye ulaştırıldı.

2,5 MİLYON AFETZEDEYE BARINMA İMKANI SAĞLANDI

Asrın felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda kara, hava ve deniz yoluyla 3 milyon 549 bin 443 afetzede deprem bölgelerinden tahliye edildi. Afetin etkili olduğu 11 ilde, çadır ve konteyner kent alanları belirlendi. Geçici barınma alanları oluşturularak 1 milyon çadır sevk edildi ve 350 çadır kentte 645 bin çadır kuruldu. Yaklaşık 2,5 milyon afetzedeye barınma imkanı sağlandı.

TCG BAYRAKTAR VE TCG SANCAKTAR HASTANE OLARAK HİZMET VERDİ

TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri içindeki malzemelerin nakliyesinin ardından deprem bölgesinde Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti verdi. Depremin ilk anından itibaren tüm kışla ve sosyal tesisler afetzedelerin kullanımına açıldı, orduevi ve özel eğitim merkezlerinde depremzedeler misafir edildi. Uygun olan askeri tesisler hizmete açılarak binlerce kişi ağırlandı.

BÖLGEYE 148 MİLYAR 446 MİLYON 73 BİN 834 LİRA KAYNAK AKTARILDI

Nisan 2023'te başlanan ve 22'nci kiraların ödendiği "Kira Destek Ödemeleri" kapsamında ocak ayında kiracıya ödenen 3 bin lira kira destek ödemesi 5 bin liraya, ev sahibine ödenen 5 bin lira kira destek ödemesi ise 7 bin 500 liraya yükseltildi. Bugüne kadar 177 bin 819 ev sahibine 24 milyar 5 milyon 595 bin 500 lira, 184 bin 920 kiracıya 10 milyar 540 milyon 430 bin lira olmak üzere 362 bin 739 haneye toplam 34 milyar 546 milyon 25 bin 500 lira kira yardımı yapıldı.

1 MİLYONDAN FAZLA HANEYE KİRA ÖDEME DESTEĞİ VERİLDİ

AFAD verilerine göre ayrıca, 1 milyon 995 bin 978 haneye 10 bin lira destek ödemesi kapsamında 19 milyar 959 milyon 780 bin lira, 568 bin 624 haneye 15 bin lira taşınma yardımı kapsamında 8 milyar 529 milyon 360 bin lira, vefat eden 41 bin 128 vatandaşın yakınlarına 4 milyar 112 milyon 800 bin lira, tahliye destek ödemesi kapsamında 57 milyon 201 bin lira, valiliklere aktarılan ödenekler kapsamında 37 milyar 11 milyon 207 bin 976 lira, yıkım ve enkaz ödemeleri kapsamında 11 milyar 309 milyon 267 bin 167 lira, kurumlara aktarılan ödenekler kapsamında 2 milyar 97 milyon 49 bin 360 lira ve merkezi satın alma giderleri kapsamında 30 milyar 823 milyon 382 bin 830 lira olmak üzere, toplamda 148 milyar 446 milyon 73 bin 834 lira kaynak aktarıldı.

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI BAĞIŞ YAĞDI

Türkiye Tek Yürek Kampanyası gelirleri kapsamında AFAD bağış hesaplarında toplam 143 milyar 512 milyon 165 bin 82 lira kaynak elde edildi. 127 milyar 911 milyon 550 bin 260 lirası harcandı. Bankalarda olan mevcut para miktarı ise 15 milyar 600 milyon 614 bin 822 lira olarak belirlendi.

DEPREM BÖLGESİNDE 201 BİN 580 KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ

TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliğinde, deprem bölgesindeki ev ve iş yerleri yeniden inşa süreci devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45'i teslim edildi.

500 BİNE YAKIN YER DAHA TESLİM EDİLECEK

Hatay'da 13 bin 980, Malatya'da 6 bin 554, Gaziantep'te 1535, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Adıyaman'da 6 bin 781, Osmaniye'de 1921, Adana'da 2 bin 945, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Kilis'te 223, Şanlıurfa'da 991 olmak üzere toplam 46 bin 307 konut ve 149 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580'e yükseldi.

Bu yıl sonunda ise 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.