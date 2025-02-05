Ege'deki deprem fırtınası Türkiye'yi tetikler mi? AFAD müdürü açıkladı 

05 Şubat 2025 18:07 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 18:14

Ege Denizi'nde son günlerde yoğun sismik hareketlilik yaşanıyor. Santorini Adası ve çevresinde meydana gelen, "deprem fırtınası" olarak nitelendirilen sarsıntıların sayısı 700’ü aştı. Bu depremlerden bazıları Türkiye'nin batı kıyılarında, özellikle İzmir, Muğla ve Aydın'da hissedildi. Yaşanan sarsıntıların Türkiye’deki fay hatları üzerindeki olası etkileri merak konusu olurken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, bölgede süren depremlerin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği konusunda da açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'nde son günlerde artan deprem hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, 28 Ocak'tan itibaren bölgede sismik aktivitelerin belirgin şekilde arttığını vurgulayarak, "Şu ana kadar yaklaşık 1000'e yakın deprem kaydedildi. Bunlar arasında en büyük olanı 5,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremlerin büyüklükleri ve derinliklerine baktığımızda oldukça düzenli bir seyir izlediğini görüyoruz. Şu ana kadar 4 ve üzeri büyüklüğe sahip yaklaşık 60-70 deprem meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bölgedeki hareketliliğin yakından takip edildiğini ve vatandaşların olası risklere karşı bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

DEPREM FIRTINASI EN SON NE ZAMAN YAŞANDI?

Prof. Dr. Orhan Tatar, Santorini Adası'nın bulunduğu bölgede 2011-2012'de de benzer bir sismik aktivitenin yaşandığını hatırlatarak, "Yaklaşık 14 ay boyunca çok sayıda deprem kaydı oluştu. O dönemde çok ciddi şekilde bir 'acil durum' ilan edilmişti. Sismik aktivite 14 ay sonra sonlandı, orada bir volkanik aktivite meydana gelmemişti" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Adalarda yaşanabilecek volkanik patlama ihtimalini yakından incelediklerini ifade eden Tatar şunları söyledi:

"Orada bu sismik aktivitenin sonrasında bir püskürme, volkanik patlama gerçekleşirse bunun ortaya çıkardığı volkanik küllerin, birtakım toz bulutlarının değişik yerlere ulaşma ihtimali var. Bu çok doğaldır. Bu tamamen o anki meteorolojik olaylara da bağlı. Biz şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bütün verileri değerlendiriyoruz. Olası bir volkanik patlama durumunda ortaya çıkacak toz bulutunun, küllerin ne yönde hareket edeceği, ne kadar yükseğe çıkacağı konusunda birtakım modellemeler yapılıyor."

TÜRKİYE'DEKİ FAYLARI ETKİLER Mİ?

Santorini Adası çevresindeki depremlerin ardından Ege Bölgesi'ndeki bazı illerdeki fayların herekete geçebileceği iddialarına cevap veren Tatar, "Birtakım spekülatif haberlerin olduğunu görüyoruz. Bunlar tamamen birbirinden bağımsız olaylar. İzmir'de, Muğla'da, Aydın'da olsun birtakım aktif, diri faylar var. Bunların Ege Denizi'nde özellikle de şu anda ciddi şekilde deprem fırtınasının yaşandığı faylarla doğrudan bir bağlantısı yok. Birbirini tetiklemesi mümkün değil." dedi.