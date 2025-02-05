Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD ve Kandilli'den açıklama

05 Şubat 2025 11:20 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:41

Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yunanistan ve Türkiye tarafında 5 gündür hissedilen depremler nedeniyle büyük panik yaşanırken Kandilli ve AFAD'dan da ilk veriler paylaşıldı. Ege'de en büyüğü 5.4 olarak açıklanan yüzlerce sarsıntı meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki Santorini'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor! Uzmanların hepsi aynı korkutan yorumu yaptı

Ege Denizi'ndeki Santorini'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor! Uzmanların hepsi aynı korkutan yorumu yaptı

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler büyük paniğe neden oldu. Santorini ve çevresinde 5 günde yüzlerce sarsıntı yaşandı. Son 2 gün içinde meydana gelen depremlerin en büyüğü ise 5.4 olarak duyuruldu. Büyük tedirginliğin hakim olduğu Yunanistan'da önlemler sürerken şimdiye kadar 9 binden fazla kişi Santorini adasını terk etti. Deprem uzmanları ise Ege'de yaşanan hareketliliğe dikkat çekerek peş peşe uyarılar paylaştı.

3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre saat 11.13'te yine bir sarsıntı yaşandı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.41'de yaşanan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD'dan alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 09.55'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.