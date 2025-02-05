Ege Denizi'ndeki Santorini'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor! Uzmanların hepsi aynı korkutan yorumu yaptı

05 Şubat 2025 08:46 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:26

Yunanistan'ın Santorini adası çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklüğünün giderek artması tedirginliği artırdı. Yunan deprem bilimci, doğal afetler uzmanı ve jeofizik profesörü gibi birçok uzman ise depremlerin büyüklüğünün giderek arttığına dikkat çekerek aynı korkutan yorumu yaptı.

Yunanistan'ın Santorini çevresinde son bir ayda meydana gelen yüzlerce sarsıntı Yunan halkında hem de Türkiye'de endişelere neden oldu. Son haftalarda hem sıklığı hem de büyüklüğü artan depremler nedeniyle adadaki insanlar adeta kaçtı. Bu sarsıntıların büyük bir depremin habercisi olup olmadığı tartışılırken Yunan Deprem Bilimci Gerasimos Papadopoulos, önemli açıklamalarda bulundu.

''DEPREMLERİN BÜYÜKLÜKLERİ ARTABİLİR''

Yunan bilimci Papadopoulos, depremlerin ''Kritik bir kavşakta'' olduğunu söyleyerek dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti. Yunan Mega TV'ye konuşan Papadopoulos, "Deprem öncesi bir süreçten geçildiğini" söyledi.

Cumartesi günü başlayan ve büyüklüğü giderek artan depremlerin artçı sarsıntılar olmaktan çıkıp öncü bir hale geldiğini vurgulayan Yunan bilimci, "Sıralamanın gidişatına bakılırsa ve depremlerin tüm özelliklerini taşırsa, büyüklüklerin daha da artacağını düşünüyorum. Richter ölçeğine göre 6'ya kadar çıkıp çıkmayacağını henüz cevaplamaya hazır değilim. Göreceğiz, gün meselesi." ifadelerini kullandı.

''YANARDAĞ PATLAMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR''

Yunanistan'da bu durumun 'çok nadir' olduğunu söyleyen Doğal Afetler Profesörü Kostas Sinolakis ise tahminlerde bulunmanın henüz erken olduğunu belirttiği açıklamalarında volkan tehlikesi üzerine konuştu. SKAI'ye açıklamalarda bulunan Sinolakis, ''Yanardağın Santorini'de ortalama her 50 yılda bir küçük çaplı patlamalar yaşandığını düşünüyoruz. Ancak Minos dönemindekine benzer bir patlamanın gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Bunlar yaklaşık 17 bin yılda bir oluyor, önümüzde uzun bir zaman var." dedi.

''DEPREM ÖNCESİ BİR SEKANS''

Jeofizik Profesörü Akis Tselentis, paylaşımında, "Ne yazık ki sismik aktivite azalmıyor, aksine yoğunlaşıyor" dedi. Tselentis, Amorgos fayının harekete geçtiğini savundu:

"Şubat ayının sadece birkaç gününde, Richter ölçeğine göre 4'ten büyük 40'tan fazla deprem meydana geldi. Deprem alanı kuzeydoğuya doğru genişliyor ve 1956'daki yıkıcı depremi yaşatan büyük Amorgos fayının harekete geçtiği açıkça görülüyor. Tüm aktivite açıkça deprem öncesi bir sekansın özelliklerini taşıyor ve ne yazık ki ana deprem meydana gelmediği sürece beklenen büyüklüğü artacaktır."

''DEPREM TSUNAMİ VE HEYELANI TETİKLER''

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Athanasios Ganas ise son depremlere değinerek, daha büyük bir depremin yaşanmayacağını, sismik dizinin ne kadar süreceğinin bilinmediğini söyledi. Fakat Ganas, daha büyük bir deprem yaşanma riskini reddetmedi ve şöyle konuştu:

"Depremin hangi fay üzerinde gerçekleşeceğini bilemeyiz. Aynı zamanda Anydros yakınlarında 15 km uzunluğunda bir aday fay daha bulunmaktadır ve eğer kırılırsa 6 Richter büyüklüğünde bir depreme neden olabilir. Bu senaryoyu istemiyoruz, çünkü deprem olursa Santorini Kalderası'nda tsunami ve heyelanlar oluşabilir, ayrıca Kolumbo Yanardağı'nın da harekete geçmesi söz konusu olabilir" dedi.