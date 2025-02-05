Deprem fırtınası durmuyor! Santorini'den kaçış başladı: Bölgede yaşanan depremlerin sayısı tedirgin etti

05 Şubat 2025 08:20 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 08:21

Ege Denizi'nde meydana gelen sıralı depremler bölge halkını oldukça tedirgin etti. Günlerdir 700'den fazla depremin yaşandığı Santorini Adası'nda yaşanan heyelanların ardından adalılar ve turistler gemilerle tahliye edildi. Öte yandan Santorini ve Yamurgi hattında Haziran 2024’ten bu yana 2 bin 500'den fazla deprem meydana geldiği bildirildi.

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Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınası durmaksızın devam ediyor. Tedirgin eden onlarca depremin ardından Santorini Adası yerlileri ve binlerce turist bölgeyi terk etmeye başladı. Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle deprem korkusu yaşayan ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, Santorini Adası'ndan ayrıldı.

HAZİRAN'DAN BU YANA 2 BİN 500 DEPREM

Ege Denizi'nde, Santorini ve Yamurgi hattında Haziran 2024’ten bu yana 2 bin 500'den fazla deprem meydana geldiği bildirildi.

Atina Üniversitesi (EKPA) Sismoloji Laboratuvarından yapılan açıklamada, son 48 saat içinde 200’den fazla depremin kaydedildiği Santorini ve Yamurgi hattında, 2024'ten bu yana 2 bin 500'den fazla sismik hareketlilik yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada son depremlerin 2011-2012 dönemindeki sismik aktivite ile benzerlik gösterdiği aktarılarak, mikro depremlerin büyüyerek 4,0 ve üzeri büyüklüğe ulaşmasının, bölgede aktif volkanik hareketliliğin işareti olabileceği vurgulandı.

Öte yandan Yunan basınında çıkan haberlere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği Santorini Adası'nda ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti.

Hava yolu şirketleri de okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.