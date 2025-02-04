Naci Görür’den kritik uyarı: Deprem bilimcilerin gözünü diktiği fay hattı! En güvenli şehri de açıkladı

04 Şubat 2025 21:35 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 21:39

Deprem uzmanları uzun süredir bu bölgeyi takip ediyordu ve kritik eşik artık aşılmış durumda! Bilim insanlarının gözünü diktiği Tunceli Yedisu fay hattı, yıllardır sessizliğini koruyor ancak her an harekete geçebilir. Deprem periyodu doldu, kırılmayan fay alarm veriyor! "Eli kulağında" sözleriyle korkutan açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat depreminin yıl dönümüne özel değerlendirmelerde bulundu. İstanbul depremi ile ilgili de konuşan görür en güvenli yeri de açıkladı.

Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken Türkiye'deki deprem riskine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Görür, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli şehirlerden birini açıklayarak, başkent çevresinde büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip aktif fay hatlarının bulunmadığını vurguladı.

İSTANBUL'DA 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR: 2 DAKİKA SÜRECEK

Naci Görür, yaklaşan Marmara depremi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilim insanları tarafından uzun süredir beklenen büyük İstanbul depreminin kaçınılmaz olduğunu belirten Görür, 7,5 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 2 dakika süreceğini ifade etti.

100 BİN BİNA YERLE BİR OLABİLİR!

Depremin etkileri üzerine yapılan bilimsel raporları değerlendiren Görür, İstanbul’daki en az 100 bin binanın ağır hasar alacağını söyledi. Bu binaların büyük bir kısmının tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan uzman, yaklaşık 4 milyon insanın doğrudan ölüm riski taşıdığını belirtti.

"BU BİR KADER DEĞİL, ÖNLEM ALINMALI"

Görür, İstanbul ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yapı stokunun büyük oranda depreme dayanıksız olduğunu hatırlatarak, "Bu bir kader değil. Alınacak doğru önlemlerle can kaybını ve yıkımı en aza indirmek mümkün. Ancak zaman daralıyor ve gereken çalışmaların hızla tamamlanması gerekiyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

TÜRKİYE'DE DEPREM AÇISINDAN EN GÜVENLİ ŞEHİR ANKARA MI?

Marmara depremiyle ilgili uyarılarının ardından, Türkiye’de deprem açısından en güvenli şehirlerin neresi olduğu da gündeme geldi. Ankara’nın deprem riski açısından en güvenli şehirlerden biri olduğunu belirten Görür, başkent çevresinde büyük bir deprem üretebilecek aktif fay hatlarının bulunmadığını söyledi.

"Evet, Ankara göreceli olarak daha güvenli bir yer. Çünkü çok yakınından büyük bir fay hattı geçmiyor" diyen Görür, başkentin doğrudan bir kırılma riskiyle karşı karşıya olmadığını ancak bu durumun hiçbir sarsıntının yaşanmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

BÜTÜN DEPREM BİLİMCİLERİNİN GÖZÜNÜ DİKTİĞİ YER

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli’nin kuzeyinde bulunan Yedisu Fayı’na dikkat çekerek bölgenin büyük bir deprem riski taşıdığını belirtti. 1939 ve 6 Şubat depremlerine rağmen kırılmayan bu fayın deprem üretme periyodunun dolduğunu ifade eden Görür, "Bütün deprem bilimciler gözünü buraya dikmiş durumda" diyerek uyarıda bulundu.

Görür şu sözlerle ifade etti: "Tunceli bir eşkenar dörtgen düşünün kuzeyi çok tehlikeli Yedisu fayı, Tunceli'nin kuzeyi çok tehlikeli.1939 depremi olduğu halde kırılmadı burası. 6 Şubat'ta kırılmadı. Deprem üretme periyodu da doldu. Eli kulağında gibi. Bütün deprem bilimcilerin deprem beklediği, gözünü diktiği yer."

TÜRKİYE'NİN DEPREM RİSKİ YÜKSEK BÖLGELERİ

Türkiye, Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve Batı Anadolu Fay Sistemi olmak üzere üç büyük fay sistemi üzerinde yer alıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye’nin en tehlikeli ve aktif fay hattıdır. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Erzincan ve Van gibi şehirler bu hattın etkisi altındadır. 1939 Erzincan ve 1999 Gölcük depremleri bu fay üzerinde gerçekleşmiştir.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Elazığ gibi şehirlerin üzerinde bulunduğu bu hat, 2023 yılında meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle büyük yıkıma neden olmuştur.

Batı Anadolu Fay Sistemi: Ege Bölgesi’ni kapsayan bu sistem, daha küçük ancak sık depremler üretir. İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli gibi şehirler bu faylardan etkilenmektedir.