Volkanolog Karaoğlu Ege'deki depremdeki magma detayına dikkat çekti: 7,5 yılda olması gereken depremler bir günde yaşandı!

05 Şubat 2025 00:37 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 00:51

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özgür Karaoğlu, Ege Denizi’nde gözlenen depremlerin sadece tektonik değil, magmatik kökenli de olabileceğini belirtti. Normalde 7,5 yılda gerçekleşmesi beklenen sismik hareketliliğin bir gün içinde yaşandığını vurgulayan Karaoğlu, bölgedeki depremlerin "hibrit" olabileceğini ve magma girişimiyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Karaoğlu, Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliğe dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Karaoğlu, bölgede gözlenen depremlerin sadece tektonik mi yoksa magmatik kökenli mi olduğunun kesin olarak belirlenmesinin şu aşamada zor olduğunu belirtti. Ancak, volkan sismolojisi uzmanı olarak bu hareketliliğin bir magma girişimi ile ilişkili olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

7,5 YILDA GÖZLENEN HAREKETLİLİK BİR YILDA OLDU

Ege Denizi'nde yaşanan sismik aktivitenin normal şartlarda 7,5 yılda gözlenen hareketliliğin bir gün içinde gerçekleşmesine neden olduğunu belirten Volkanolog Karaoğlu, depremlerin büyüklüğünün giderek arttığını söyledi. 2003 yılında Anhydros Havzası'nda benzer bir durum yaşandığını hatırlatan bilim insanı, o dönemde depremlerin deniz tabanına 4,5 kilometre uzanan magma kültesine sahip Kolumbo Volkanı ile ilişkilendirildiğini ifade etti.

Şu an kesin bir yargıya varmanın erken olduğunu belirten Karaoğlu, "Mevcut verilere göre magma odasının olup olmadığı kesinleşmiş değil. Ancak ilerleyen yıllarda yapılacak jeofizik ve sismolojik çalışmalarla bu durum netleşebilir. Eğer deniz altında bir magma kütlesi bulunursa, o zaman volkanik bir süreçten bahsedebiliriz" dedi.

EGE'DEKİ DEPREMLER "HİBRİT" OLABİLİR Mİ?

Karaoğlu, depremlerin oluşum sürecinde yer kabuğundaki gerilme ile magmatik hareketlerin bir arada etkili olabileceğini vurgulayarak, bölgedeki depremlerin "hibrit depremler" olabileceğini ifade etti. "Gerilme nedeniyle oluşan büyük depremlerin yanı sıra, magma girişiminin neden olduğu daha küçük depremler de gözlemleniyor" diyen Karaoğlu, araştırmalarının bu yönde ilerlediğini belirtti.

MANİSA KULA BÖLGESİNDE MAGMA KÜTLELERİ TESPİT EDİLDİ

Manisa Kula bölgesinde magma kütlelerini tespit ettiklerini ve benzer bir çalışmayı Santorini ve çevresinde yapmayı planladıklarını söyleyen Karaoğlu, volkanik püskürme riskinin ancak magma kütlesinin varlığının kesinleşmesiyle değerlendirilebileceğini ifade etti.

Püskürme riskinin ancak magma kütleleriyle belirlenebileceğinin altını çizen Karaoğlu, "Bölgedeki sismik hareketlilikle ilgili veriler sınırlı. Bize birtakım işaretler veriyor ama kesin bir şekilde tıpkı bizim Manisa Kula'da yaptığımız yöntemle ancak biz buradaki magma kütlesinin olup olmadığını söyleyebiliriz ve sonrasında bunu bir volkanik risk konusuna o zaman gelebiliriz." ifadelerini kullandı.