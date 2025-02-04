Ege Denizi'nde deprem fırtınasıyla panik başladı! Binlerce kişi adayı terk etti!

04 Şubat 2025 19:24 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 20:18

Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler Santorini Adası halkını korkutuyor. Giderek artan sismik hareketlilik sonrası bazı uzmanlar volkanik hareketlilik ve tsunami gibi ürkütücü uyarılarda bulundu. Bölge haklı olası bir felaket ihtimaline karşı adayı terk etmeye başladı.

Ege Denizi’nde artan sismik hareketlilik, Yunanistan’ın turistik bölgelerinden Santorini Adası’nda büyük paniğe neden oldu. Yunan basınına göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği bölgede, olası büyük bir depreme karşı tedbir almak isteyen yaklaşık 9 bin kişi adadan ayrıldı.

EGE'DE BÜYÜK DEPREM KORKUSU

Ege Denizi’nde 28 Ocak 2025’ten itibaren artan sismik hareketlilik, bölge genelinde tedirginlik oluşturdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bu tarihten itibaren 400’den fazla deprem meydana geldi. Sarsıntıların merkez üssünün Yunanistan’ın Santorini Adası ve çevresi olduğu tespit edilirken, art arda yaşanan depremler bölgede paniğe neden oldu.

Son olarak, 4 Şubat 2025’te saat 16.04’te Ege Denizi’nde 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İzmir ve çevre illerde hissedildi.

Uzmanlar, bölgedeki depremlerin "deprem fırtınası" olarak adlandırılan, birbiriyle bağlantılı küçük ve orta ölçekli sarsıntılardan oluştuğunu belirtti. Hareketliliğin sürebileceği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşların resmi kaynaklardan gelen bilgileri takip etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

Süregelen depremler nedeniyle Santorini Adası’nda büyük bir göç yaşandı. Olası büyük bir depreme karşı önlem almak isteyen yaklaşık 9 bin kişi adadan ayrıldı. Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında okulları geçici olarak kapatma kararı alırken, hava yolu şirketleri de tahliye talebini karşılamak için ek seferler düzenledi.

Yetkililer, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla okulları geçici olarak kapatma kararı aldı. Hava yolu şirketleri ise tahliye taleplerini karşılamak için ek seferler düzenlemeye başladı.

Bölgedeki durumu yakından incelemek amacıyla uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma ekibinin, denizaltı hareketliliğini ölçmek için özel sensörlü cihazlarla araştırmalara başlayacağı bildirildi.

Olası bir deprem riskine karşı Santorini’ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, elektrik kesintilerine karşı jeneratörler ve ek ekipmanlar da adaya ulaştırıldı.