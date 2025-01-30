Kahramanmaraş merkezli depremden yeni görüntüler ortaya çıktı: Parlak bir ışık görüldü

30 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:28

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden yeni görüntüler ortaya çıktı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremden kaydedilen görüntüler felaketin şiddetini ve ortaya çıkardığı yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden yeni görüntüler ortaya çıktı. 6 Şubat'ta sabaha karşı 04.17'de meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, binlerce binanın yıkılmasına, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yeni ortaya çıkan görüntüler, özellikle Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki caddeleri, bulvarları ve bazı üst geçitleri kapsıyor.

IŞIKLAR GÖRÜLDÜ

Kent Güvenlik yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarında dikkat çeken detaylardan biri de, depremin ilk anlarında gökyüzünde beliren şiddetli parlak ışık oldu. Uzmanlar, bu tür ışıkların yer kabuğundaki ani kırılmalar ve elektrik hatlarının kopması gibi sebeplerle oluşabileceğini belirtiyor.

BİNALAR HEMEN ÇÖKTÜ

Görüntülerde, bazı binaların birkaç saniye içinde yerle bir olduğu görülüyor. Caddelerdeki aydınlatma direklerinin sallandığı, büyük bir toz bulutunun yükseldiği ve insanların panikle kaçıştığı anlar kaydedildi. Üst geçitlerdeki asansör kameraları da depremi net bir şekilde kaydetti. Bir asansörün içindeki titreme, şiddetli sarsıntının etkisini gözler önüne serdi.

Görüntülere trafikte seyir halindeki araçlar da yansıdı. Bazı sürücülerin ani fren yaptığı, bazı araçların sarsıntı nedeniyle şerit değiştirdiği görüldü. Ayrıca yollardaki beton parçalarının düştüğü, bazı trafik lambalarının devrildiği anlar da kayıtlara yansıdı.

Ortaya çıkan yeni görüntüler, 6 Şubat depremlerinin büyüklüğünü bir kez daha hatırlatırken, felaketin acı izlerini tazeledi.