Sosyal medyada binlerce kişi paylaştı: 'Türkiye'de 7,9 büyüklüğünde deprem oldu' yalanı

29 Ocak 2025 16:34 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:57

Türkiye'de yakın zamanda ''7,9 büyüklüğünde deprem oldu'' yalanı sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Türkiye'den bağımsız karelerle oluşturulmuş bir video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Fransız haber ajansı AFP, sahte içeriği inceledi ve gerçeği dünyaya duyurdu.

Türkiye'de 2025 yılında, ''7,9 büyüklüğünde deprem'' olduğuna dair bir video sosyal medya platformlarında kısa sürede hızla yayıldı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sahte video ilk olarak Facebook'ta yer aldı. Fransız haber ajansı AFP, yalan haberin ve videonun peşine düştü, Türkiye ile alakası olmadığını bildirdi.

''2025 TÜRKİYE İÇİN DUA EDİN''

AFP, Türkiye'de deprem olduğuna dair asılsız iddia ile paylaşılan videonun iki bölümden oluştuğunu, birinin 2023 Ocak'ta Dubai'de meydana gelen bir fırtınanın görüntülerinin Gazze'de bir cami ile değiştirildiğini belirtti. Facebook'ta yayılan bu videoda, ''2025 Türkiye için dua edin'', ''7,9 deprem'' gibi ifadeler yer aldı.

VİDEOYU BİNLERCE KİŞİ PAYLAŞTI

Video 16 Ocak 2025 tarihinde paylaşıldı ve binlerce etkileşim alıp, 6 bin 200'den fazla kez paylaşıldı. Videonun ilk kısmında binaların önünde insanlar görülüyor, bir adam cep telefonuyla kayıt alıyor ve bir başka kişi ise diz çöküp dua ediyor.

İkincisinde ise bir caminin üzerinde dua eden eller şeklinde bir bulut var. Bu haberler doğru olmasa da binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

TÜRKİYE İLE ALAKASI YOK

Renkli camları olan büyük bir binanın önünde dua eden bir adamı gösteren ilk bölüm, Ocak 2023'te yayınlanan 17 saniyelik bir TikTok videosundan geliyor. Ancak video başlığında konumdan bahsedilmiyor.

Görüntülerde yaklaşmakta olan büyük bir fırtınadan kaçmaya çalışan insanlar görülüyor. Bu videodan üç saniye, olayla alakası olmayan Türkiye ile ilişkilendirilen klipte kullanılmış.

AFP Fact Check, binanın yerini belirlemek için tersine görsel araması yaptı ve bu fotoğraflarda yapı Dubai'deki Zam Zam Tower olarak tanımlanıyor.