Türkiye nüfusu 20 milyon kişi eksilecek! Verileri inceleyip tarih verdiler

29 Ocak 2025 14:17 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:30

Dünya genelinde ülkelerin gelecekteki nüfus kayıplarının hesaplandığı bir araştırma Türkiye için ürkütücü bir sonuç ortaya koydu. İşte detaylar...

2024 yılında Türkiye'de en çok konulan erkek ve kız isimleri belli oldu

2024 yılında Türkiye'de en çok konulan erkek ve kız isimleri belli oldu

Dünya genelinde doğurganlık oranları hızla düşüyor. Bu durum bazı ülkeler için gelecek açısından karamsar bir tabloya işaret ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre 2100 yılına kadar ülke nüfuslarının 20-50 oranında azalması bekleniyor. Mevcut nüfusu 85,3 milyon olan Türkiye de gelişmekte olan ülkeler arasında sıralamada başı çekti.

2100 YILINDA 20 MİLYON EKSİĞİZ!

McKinsey Global Institute tarafından gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin raporda, dünya genelindeki doğurganlık oranları mercek altına alındı. Rapora göre, 2100 yılına kadar Türkiye nüfusunun %25 azalarak 65 milyona düşmesi öngörülüyor.

Raporda gelişmekte olan ülkeler arasında nüfus kaybı verilerinin incelendiği kısımda Türkiye'nin başı çektiği görüldü. Türkiye'yi %23'lük nüfus kaybıyla Brezilya takip ederken. Hindistan ve Endonezya ise %5'lik kayıpla 3'üncü sırayı paylaştı.

Gelişmiş ülkelerde arasındaki kıyasta ise ilk beşte sırasıyla Çin, Japonya, İtalya, Almanya ve Fransa yer aldı.

TÜİK RAPORU DAHA DA KARAMSAR

Buna karşın Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı araştırma raporları daha can sıkıcı bir tablo ortaya koydu. TÜİK'e göre Türkiye nüfusu 2100'de 55 milyona düşme tehlikesi ile karşı karşıya. Bu durumun genç nüfus oranını da azaltacağı bunun da işgücü anlamında Türkiye'yi olumsuz etkileyeceği belirtildi.

TEŞVİKLERİN ÖNEMİ BÜYÜK

6 Ocak'ta gerçekleşen kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025'i "Aile Yılı" ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta da yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi verileceğini açıklamıştı. Ancak son raporlar aile ve çocuk sahibi olmayı özendirmek için daha fazla teşvike ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.