Çin'in ekonomi endişesi büyüyor! Nüfus artışı azaldı, riskler çoğaldı

17 Ocak 2025 10:45 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:45

Çin'in 'demografik' çıkmazı büyümeye devam ediyor. Dünyanın en kabalık ülkesinde nüfus artış hızı düşmeye devam ediyor. Bununla birlikte gelecekte Çin'in iş gücü potansiyelinin azalacağı ve bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre; Çin ana karasının nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyon 670 bin iken 2024​ yılında 1 milyar 408 milyon 280 bine gerileyerek azalmaya devam etti.

Ülke nüfusundaki düşüş eğilimi, 2022'de başlamış ve bu eğilim 2023'ün ardından 2024 yılında da sürmüştür. Çin​'de nüfus​ 2022 yılında, 1960'ların başındaki kıtlık döneminden bu yana ilk kez azalma göstermiş ve bu yıl uzun vadeli düşüş trendinin başlangıcı olarak kaydedilmişti.

1949'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

2024 yılında ülkede 9,54 milyon bebek dünyaya gelirken, bu sayı 2023'teki 9,02 milyon yeni doğana kıyasla yüzde 5,7 oranında artış gösterdi. Doğum​ oranı 2023'te binde 6,39 seviyesindeyken 2024'te binde 6,77'ye yükseldi. 2023, doğum oranının ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye indiği yıl oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 15,6'SI 65 YAŞ VE ÜSTÜ

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımda "çalışma çağında" olarak tanımlanan 16 ila 59 yaşındaki nüfus 857,98 milyon ile nüfusun yüzde 60,9'unu, 60 yaş ve üzeri nüfus ise 310,31 milyon ile yüzde 22'sini oluşturdu.

Emeklilik çağındaki 65 yaş ve üzeri nüfus 220,23 milyon ile toplam nüfusun yüzde 15,6'sına ulaştı. Kentsel nüfus, 2024'te önceki yıla göre 10,83 milyon artarak 943,50 milyona ulaşırken, kırsal nüfus 12,22 milyon azalarak 464,78 milyona geriledi. Kentsel nüfusun oranı yüzde 67'ye çıkarken kırsal nüfusun payı 33 oldu.

UZUN VADELİ DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

Analistlere göre Çin, nüfusunun giderek yaşlanacağı, çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli bir demografik değişime girmiş görünüyor. Nüfus artış hızının 2016'dan bu yana azaldığı Çin'de ileri yıllarda nüfusun daha hızlı azalacağı tahmin ediliyor.

Çin'de hükümet, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

Aileleri çocuk yapmaya teşvik etmeye yönelik politikalara rağmen ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller çocuk yapma konusunda tereddüt yaşıyor. Nüfus azalmasının, yaşlanmayla birlikte gelecekte Çin'in iş gücü potansiyelinde azalmaya yol açacağı, bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor.