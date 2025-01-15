Çin otomobilleri dünyayı, Tesla Çin'i istila etti

15 Ocak 2025 11:59 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:00

Tesla Model Y, 2024 yılında Çin'de 480 bin 309 adet satarak ülkenin en çok satan aracı oldu ve yeni "Juniper" modeliyle bu başarının artması bekleniyor. Buna karşın, Model Y'nin Norveç, İzlanda ve Lüksemburg gibi ülkelerdeki satışları ise belirgin bir düşüş gösteriyor.

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ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla'nın Model Y aracının satışları birçok ülkede düşse de Çin'de tam tersi gerçekleşiyor. China EV Data Tracker sitesinin verilerine göre Tesla Model Y, 2024 yılında Çin'de 12 ay boyunca toplam 480 bin 309 adet satarak en çok satan araba oldu. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Model Y "Juniper" modelinin, daha fazla müşteri çekerek bu başarıyı katlayacağı öngörülüyor.

MODEL Y SATIŞLARI, AVRUPA ÜLKELERİNDE DÜŞÜŞTE

Tesla Model Y'ye dünya genelindeki talep azalıyor. Örneğin Otomotiv Analisti Felipe Munoz'un raporuna göre, bu modelin satışları Norveç'te yüzde 27, İzlanda'da yüzde 87 ve Lüksemburg'da yüzde 31 oranında düştü. Bu düşüş, 2019 yılında piyasaya sürülen Model Y'nin yaşlanmasıyla ilişkilendirilse de Çin'deki satışlar, makyajlanmış "Juniper" varyantının piyasaya sürülmesinden önce bile arttı.

TESLA MODEL Y, ÇİN'DE BİRİNCİ SIRADA

Tesla, 2024 yılında Çin'de Model Y aracından 12 ayda 480 bin 309 adet sattı. Bu, 2023 yılında satılan 456 bin 394 adede kıyasla yüzde 5,24'lük bir artış anlamına geliyor.

2024'ün ilk 11 ayında Tesla Model Y, BYD Qin Plus sedanının bir basamak gerisinde bulunuyordu. Ancak Amerikan otomobil üreticisi aralık ayında 61 bin 881 adet satış yaparak güçlü bir kapanış yaptı. Bu, Kasım 2022'de satılan 69 bin 98 adet ve Ağustos 2022'de satılan 62 bin 169 adetten sonra üçüncü en yüksek aylık satış oldu.

YENİ TESLA MODEL Y "JUNİPER" TEKNİK ÖZELLİKLERİ

10 Ocak'ta Tesla'nın yeni Model Y "Juniper" modeli Çin'de 39 bin 950 – 41 bin 400 dolar fiyat aralığında piyasaya sürüldü. Yeni model, yenilenmiş bir dış tasarıma, 0,22 Cd'lik daha düşük bir sürtünme katsayısına, 100 litre daha geniş bir bagaj kapasitesine (arka koltuklar katlandığında) ve geliştirilmiş teknik özelliklere sahip.

Aracın Çin'deki teslimatları Mart 2025'te başlayacak. Global pazara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Öte yandan yeni Tesla Model Y, Çin'deki lansman gününde 50 bin sipariş alarak ve güçlü bir başlangıç yaptığını da belirtmek önemlidir.