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 | Berrak Arıcan

Eğer ABD, İran-İsrail savaşına dahil olmazsa? Tel Aviv'in 'sığınak delici bomba' alternatifi

ABD'nin İran-İsrail savaşına dahil olmaması ve Tel Aviv'e 'sığınak delici bombaları' temin etmemesi durumunda İsrail'in özel kuvvetlerden oluşan bir ekip konuşlandırarak İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ne zarar vermeye ya da onu yok etmeye çalışabileceği öne sürüldü.

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Eğer ABD, İran-İsrail savaşına dahil olmazsa? Tel Aviv'in 'sığınak delici bomba' alternatifi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 15:18

İran ve İsrail arasındaki saldırıları her geçen gün daha da şiddetleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşa dahil olma konusunda henüz bir karar vermediğini ifade etti. Fakat Trump'ın İran'a saldırı konusunda onay verdiği de öne sürüldü. Bu iddialar doğru olsa dahi ABD lideri, bu şartlar altında kabineden onay almadan savaşa dahil olamaz.

Eğer ABD, İran-İsrail savaşına dahil olmazsa? Tel Aviv'in 'sığınak delici bomba' alternatifi

İSRAİL FORDO İÇİN ÖZEL EKİP KURABİLİR

İngiliz basınından Dailymail'in haberine göre, eğer ABD savaşa girmezse ve İsrail'e sığınak delici bombaları vermezse Tel Aviv, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni yok etmek için özel bir ekip kurabilir. Özel kuvvetlerden oluşan ekip, Fordo Nükleer Tesisi'ne zarar verebilir ya da yok etmek için harekete geçebilir.

Eğer ABD, İran-İsrail savaşına dahil olmazsa? Tel Aviv'in 'sığınak delici bomba' alternatifi

BİR DAĞIN 80-90 METRE ALTINDA

İran'ın Kum şehri yakınlarında dağların derinliklerinde gömülü olan Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi (FEP), ülkenin en gizli ve en sağlam nükleer tesislerinden biri. Ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Eğer ABD, İran-İsrail savaşına dahil olmazsa? Tel Aviv'in 'sığınak delici bomba' alternatifi

İran'ın Uluslararası baskılara meydan okuyarak inşa ettiği ve Batılı istihbarat örgütlerinin 2009 yılında varlığını ifşa etmesinin ardından dünyaya duyurulan tesisin bir dağın 80-90 metre altında olduğu tahmin ediliyor.

Tesislere ulaşabilecek kapasitedeki GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), yani dünyanın en büyük nükleer olmayan "sığınak delici" bombası ABD'de var. Fakat Trump, konu hakkında, ''Bunu yapma kabiliyetimiz var, ancak bu benim bunu yapacağım anlamına gelmiyor" dedi.

''BOMBALAR ULAŞAMAYABİLİR AMA İNSANLAR ULAŞIR''

Axios'a konuşan bir ABD yetkilisi ise İsrail'in Trump yönetimine dağın derinliklerine bombalarla yeterince ulaşamayabileceklerini fakat 'İnsanlarla bunu yapabileceklerini' bildirdiğini söyledi. Bu durum daha önce benzeri görülmemiş bir saha operasyonu olabilir.

Eğer ABD, İran-İsrail savaşına dahil olmazsa? Tel Aviv'in 'sığınak delici bomba' alternatifi

İsrail, saldırılardan önce İran'ın hava savunma sistemlerine sabotaj yapmak için gizli bir saldırı uçağı üssü kurarak İran topraklarında faaliyet gösterdiğini kanıtladı. Fakat Fordo, İran'ın en değerli ve korunan nükleer varlıklarından biri, İsrail'in herhangi bir operasyonu sırasında büyük bir direnişle karşılaşması oldukça muhtemel.

SIĞINAK DELİCİ BOMBALAR PEŞ PEŞE BIRAKILIRSA 61 METREYİ GEÇEBİLİR

Öte yandan ABD Hava Kuvvetlerinin verilerine göre, ülkenin cephaneliğindeki Tel Aviv yönetimine verilebileceği düşünülen GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" bomba, yaklaşık 13 bin 600 kilogram ağırlığında ve hassas güdümlü. Bu bomba, patlamadan önce yer altında ilerleyebilmesi ve yer altının derinliklerindeki "sertleşmiş" sığınak ve tünellere saldırması için tasarlandı.

Eğer ABD, İran-İsrail savaşına dahil olmazsa? Tel Aviv'in 'sığınak delici bomba' alternatifi

"Sığınak avcısı" bombaların, patlamadan önce yaklaşık 61 metre derinliğe ulaşabildiği, bombaların peş peşe bırakılabileceği ve böylece daha derine ulaşmasını sağladığı düşünülüyor.

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