Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Eğitim müfredatına savaş ve kriz dersi gündemde!

Almanya’da eğitim müfredatına savaş ve krizlere hazırlık dersi eklenmesi gündeme geldi. Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, son dönemde sivil savunma alanında atılabilecek adımlar üzerinde çalıştıklarını da belirtti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eğitim müfredatına savaş ve kriz dersi gündemde!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 22:05

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, öğrencileri muhtemel kriz ve savaşlara hazırlamak için müfredatına ders konulmasını önererek, "Bir okul yılı boyunca öğrencilerin hangi tehdit senaryolarının ortaya çıkabileceği ve bunlara nasıl hazırlanacağı konusu ders olarak okutulmalıdır" dedi.

DOBRİNDT AÇIKLADI

sonrası Polonya başta olmak üzere okul hayatında öğrencileri savaşlara ve tehditlere hazırlamak üzere atılan adımlara Almanya da katılıyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, öğrencileri muhtemel kriz ve savaşlara hazırlamak için eğitim müfredatına ders konulmasını önererek, "Bir okul yılı boyunca öğrencilerin hangi tehdit senaryolarının ortaya çıkabileceği ve bunlara nasıl hazırlanacağı konusu ders olarak okutulmalıdır" dedi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a verdiği mülakatta Dobrindt, okullarda gençlerin krizlere ve muhtemel savaşlara hazırlanması gerektiğini savundu. Kriz hazırlığının günlük hayata entegre edilmesi gerektiğini vurgulayan Dobrindt, önerisinin önümüzdeki ay yapılacak Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı’nda gündeme getireceğini söyledi.

ZOR ZAMANLARA HAZIRLIK HAMLESİ

Dobrindt’in önerisine göre, öğrenciler her eğitim yılında hem teorik hem pratik eğitim görerek kriz zamanlarına hazırlanacak. Öğrencilerin okullarda aldıkları kriz ve savaşa hazırlık eğitimlerini aileleriyle paylaşarak, onların da zor zamanlara hazır olmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Eğitim müfredatına savaş ve kriz dersi gündemde!

"KRİZ DURUMLARI İÇİN TEMEL İHTİYAÇLARINIZI HAZIR TUTUN"

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, son dönemde sivil savunma alanında atılabilecek adımlar üzerinde çalıştıklarını da belirterek, "Halkı uyaran sirenlerin aktif hale getirilmesi, yer altı garajları, kamu binaları gibi alanlarda sığınakların artırılması bunlara dahil" dedi.

Bakan Dobrindt, vatandaşların da kriz durumlarına kendi sorumlulukları kapsamında hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Herkesin bir kriz durumunda evde acil durum malzemeleri bulundurmasının bir zararı olmaz. Birkaç günlük malzeme, el feneri, yeterli pil ve radyo gibi önlemlerle hazırlık yaparsanız paniğe kapılmaz, önlem almış olursunuz" ifadelerini kullandı.

Eğitim müfredatına savaş ve kriz dersi gündemde!

72 SAATLİK ACİL DURUM MALZEMELERİ STOKLAYIN

Dobrindt, elektrik kesintisi veya hava saldırısı gibi kriz durumlarında neler yapılması gerektiğini anlatan ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan Sivil Savunma Rehberi’nin ise büyük talep gördüğünü, çünkü insanların krizlere nasıl hazırlanması gerektiğini bilmek istediğini de kaydetti.

Söz konusu rehber acil durumlarda bireylerin nasıl hareket edeceğinin yanı sıra acil durum stoklarının hazırlanması, patlamalardan korunma yöntemleri gibi birçok başlıkta öneriler içeriyor.
Almanya İçişleri Bakanlığı, bu yılın nisan ayında da savaş ve kriz durumlarına hazırlıklı olmak için okullarda sivil savunma tatbikatı yapılması çağrısı yaptı. Bakanlık, ayrıca en az 72 saatlik acil durum malzemelerinin stoklanmasını tavsiye etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araçla arı kovanlarına çarptı, yardıma gelen babası da hayatını kaybetti!
ETİKETLER
#Eğitim
#Almanya
#rusya-ukrayna savaşı
#Sivil Savunma Kanunu
#İç İşleri Bakanı
#Alexander Dobrindt
#Kriz Hazırlığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.