Eğlence merkezinde dev yangın! Ülke ayağa kalktı: 27 ölü 

25 May 2024 23:15 - Güncelleme : 25 May 2024 23:16

Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Rajkot şehrinde bir eğlence merkezinde çıkan yangın trajediye dönüştü.

Dev yangında 9'u çocuk olmak üzere toplamda 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 8 kişinin kayıp olduğunu ve ölenlerin kimliklerinin DNA testi ile tespit edileceğini açıkladı.

Yangına müdahale eden 8 itfaiye aracı bulunurken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Modi, "Yangın felaketi nedeniyle son derece üzgünüm. Düşüncelerim sevdiklerini kaybedenlerle birlikte" ifadelerini kullandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel, yangınla ilgili soruşturmanın Özel Soruşturma Ekibi (SIT) tarafından yürütüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.