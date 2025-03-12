Ehliyetine 92 yıl el konuldu! Yine de direksiyonu bırakmadı, yakalandı

Yeni Güney Galler'de bir adamın ehliyetine 92 yıl boyunca el konuldu. Şimdilerde 73 yaşında olan adam bir daha ömrü boyunca araba kullanamayacak durumdayken bir kez daha direksiyon başında yakalandı.

TESADÜFEN YAKALANDI

NSW polis memurları, rastgele araçları çevirip alkol kontrolü yaparken karşılarına ehliyetine 92 yıllığına el konulan yaşlı adam çıktı. Trafikte çevrilen 73 yaşındaki adamın geçmişini kontrol eden polis, ehliyetin iptal edildiğini tespit etti. Adamın ehliyetine 92 yıl el konulmuştu.

MAHKEMEDE YARGILANACAK

Ehliyetine el konulan adam, motorlu taşıt kullanmaktan dolayı yargılanmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kefaletle serbest bırakılmak istenen adamın bu talebi reddedildi. Yerel mahkemede yargılanacak.