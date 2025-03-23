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 | Berrak Arican

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle servis edildi! Dış basın 'son dakika' olarak duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanması, dünya basınında geniş yankı buldu. Dış basın, tutuklanma haberini 'son dakika' olarak duyurdu.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında böyle servis edildi! Dış basın 'son dakika' olarak duyurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 15:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı, terör soruşturmasında ise serbest bırakıldı. İmamoğlu'nun tutuklanması, dünya basınında da geniş yankı buldu. Dış basın tutukluluk haberini, 'son dakika' olarak dünyaya servis etti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI DÜNYA BASININDA

İngiliz haber ajansı Reuters, "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı" başlığını attı. BBC ise haberinde "İstanbul Belediye Başkanı, Erdoğan'a karşı yarışacağı seçim öncesinde tutuklandı." ifadelerine yer verdi.

Fransız medyasından France 24, "Türk mahkemesi, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi." ifadelerini kullandı. Associated Press (AP) ise, "Türk mahkemesi Erdoğan'ın en önemli rakibinin yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere hapse atılmasına karar verdi" başlığıyla öne çıktı.

ABD medyasından New York Times, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını "Türkiye, cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Belediye Başkanını tutukladı." cümlesiyle duyurdu. New York Post ise benzer bir şekilde, "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere tutukladı." ifadelerine yer verdi. Yine ABD medyasından Washington Post, "Türk mahkemesi Erdoğan'ın kilit rakibinin yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere hapse atılmasına karar verdi." diyerek haberi servis etti.

Alman basınından Deutsche Welle (DW), Ekrem İmamoğlu'nun, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi hapse atıldı'' ifadelerini kullandı. Der Spiegel ise "Mahkeme Erdoğan muhalifi İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasına karar verdi." dedi.

Yunan basınından Kathimerini ise haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu pazar günü bir mahkeme tarafından resmen tutuklandı ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın sonucunu beklemek üzere hapsine karar verildi."

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Sıkça Sorulan Sorular

Ekrem İmamoğlu terör soruşturmasından ceza aldı mı?
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince; Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına, Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.
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