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 | Suat Vilgen

Son dakika | İBB soruşturması: Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı! Terörden karar bekleniyor

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasından tutuklandı. İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamındaki yargılanmasında ise karar bekleniyor. İmamoğlu'nun yanı sıra ilk etapta açıklanan kararlarda İBB danışmanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz diğer tutuklanan isimler oldu. Gözaltı kararı verilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da daha sonra tutuklu isimler arasına katıldı. Şarkıcı Ercan Saatçi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 12:43

İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "terör" ve "yolsuzluk" suçlamalarıyla başlatılan çifte soruşturma kapsamında içlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 kişinin tutuklanması talep edilmişti. İmamoğlu'nun mahkemedeki ifade işlemleri biterken beklenen kararlar açıklanmaya başlandı.

YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

Buna göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verildi. Yolsuzluk soruşturmasındaki tutuklama kararına gerekçe olarak ise 'kaçma şüphesi' gösterildi. Hakimlik İmamoğlu'nun hakkındaki terör suçlamasından ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TERÖRDEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince; Mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmasına, Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında ise üzerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir."

KAYYUM İDDİALARI ORTADAN KALKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmesi sonrası İBB'ye kayyum atanacağı iddiası da ortadan kalktı. Tutuklama terör soruşturması kapsamında almadığı için İBB'ye kayyum atanması beklenmiyor.

MURAT ONGUN DA CEZAEVİNE GİDİYOR

Mahkeme diğer şüphelilerden İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yanı sıra, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü
Tuncay Yılmaz, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım ve Serdar Haydanlı'nın tutuklanmasına hükmetti.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

92 kişilik dosya kapsamında hakim karşısına daha sonra çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yolsuzluk soruşturması kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise terör suçlaması kapsamında tutuklanan isimler arasına eklendi.

ŞİŞLİ'YE KAYYUM ATANABİLİR

Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere terör suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 7 kişiden biri olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması sonrası, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor. Kayyum olarak atanacak ismin Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen olabileceği konuşuluyor.

ERCAN SAATÇİ SEREBST

Şüpheliler Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri ise sürüyor.

Tutuklananlar:

Ekrem İmamoğlu
Buğra Gökce
Murat Ongun
Ali İlbak
Adem Tuncay
Ahmet Köksal
Ali Nuhoğlu
Eyüp Subaşı
Kamil Timur Delibaş
Murat Abbas
Mete Sarıaltun
Alper Aydın
Serdal Taşkın
Serkan Öztürk
Mustafa Nihat Sütlaş
Süleyman Atik
Ahmet Çiçek
Yusuf İlbak
Servet Yıldırım
Serdar Haydanlı

"Yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" şartıyla serbest kalanlar:

Ahmet Palazoğlu

Alihan Aydın

Ercan Saatçi

Alperen Aydın

Bayram Taşkın

Canan Münüklü

Cemal Ufuk Karakaya

Birsen Şahin

Vahit Doğan

Detaylar güncelleniyor...

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#ekrem imamoğlu
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#Ercan Saatçi
#Terör Soruşturması
#Yolsuzluk Soruşturması
#Gündem
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