CANLI
Ekvador'da şiddet olaylarına köklü çözüm için 10 bin askerle 'Bütüncül Hücum' operasyonu

Ekvador'da artan şiddet olaylarına köklü bir çözüm bulmak amacıyla ülkede şimdiye kadarki en büyük operasyon başlatıldı. 10 bin askerin görev aldığı operasyon açıklamasında "Ekvadorlu ailelerin güvenliğini tehlikeye atan herkes için ya hapishane ya cehennem" denildi.

16.01.2026
16.01.2026
saat ikonu 21:22

Ekvador hükümeti, organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında ülke tarihindeki en büyük adımı atarak, "Bütüncül Hücum" operasyonunu duyurdu.

Ekvador Savunma Bakamı Gian Carlo Loffredo, ülkede şiddet suçlarından en çok etkilenen Guayas, Manabi ve Los Rios kıyı eyaletlerine yaklaşık 10 bin asker sevk edildiğini bildirdi.

"YA HAPİSHANE YA CEHENNEM"

Ekvador Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ulusal güvenlik bloğunun tamamımın süresiz olarak Guayas’a konuşlandırılacağı ve operasyonların eyalet başkenti Guayaquil’den koordine edileceği bildirildi.

Ekvador'da şiddet olaylarına köklü çözüm için 10 bin askerle 'Bütüncül Hücum' operasyonu

Bakanlığın açıklamasında, güvenlik güçlerinin eyalet genelindeki yüksek riskli bölgelerde faaliyet gösteren suç gruplarına karşı doğrudan ve kesintisiz saldırı operasyonları gerçekleştireceği vurgulanırken, "Ekvadorlu ailelerin güvenliğini tehlikeye atan herkes için ya hapishane ya cehennem" ifadeleri kullanıldı.

Ekvador'da şiddet olaylarına köklü çözüm için 10 bin askerle 'Bütüncül Hücum' operasyonu

Ekvadorlu yetkililer, ülkedeki organize suçun artık yalnızca ulusal bir sorun olmadığını, uluslararası koordinasyon gerektiren ve ülke sınırlarının ötesinde güvenlik sorunları teşkil eden bir durum haline geldiğini savunuyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, suç oranlarındaki artışın ülkede ciddi iç karışıklığa yol açması nedeniyle bu ay başında Guayas dahil olmak üzere ülkedeki 9 eyalet ve 3 belediyede 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

İÇ SİLAHLI ÇATIŞMA DURUMU KABUL EDİLMİŞTİ

Noboa, 9 Ocak 2024 tarihinde ülkedeki organize suç gruplarının artan şiddetine müdahale kapsamında ülkede iç silahlı çatışma durumunun varlığını teyit eden bir kararname yayınlamıştı.

Ekvador'da şiddet olaylarına köklü çözüm için 10 bin askerle 'Bütüncül Hücum' operasyonu

Aynı gün hükümet, 22 suç yapılanmasını "terörist örgüt ve devlet dışı silahlı aktör" olarak tanımlamış ve silahlı kuvvetler ile polisin, yasal çerçeve içinde bu tehditleri etkisiz hale getirmek üzere ortak hareket etmesine yetki vermişti. Söz konusu uygulama, kararnamenin imzalandığı tarihten bu yana kesintisiz şekilde uzatıldı.

REKOR DÜZEYDE ŞİDDET SUÇU

Bir dönem Latin Amerika’nın en güvenli ülkelerinden biri olarak görülen Ekvador’da, 2021’den bu yana güvenlik durumunun hızla kötüleştiği biliniyor. Kriz, 2023’te cinayet oranının 100 bin kişide 45’i aşmasıyla zirveye ulaşmış ve ülke bölgenin en şiddetli ülkeleri arasına girmişti. 2024 yılında suç oranlarında düşüş yaşanmış da şiddet olayları varlığını korumaya devam etti. Geçtiğimiz yıl ise yaklaşık 9 bin 300 suç kaynaklı ölümle ülke tarihinin en şiddetli yılı kayıtlara geçti.

Bu şiddet düzeyi, hükümeti askeri operasyonları genişletmeye ve krizle mücadele stratejisinin bir parçası olarak Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke ile güvenlik anlaşmaları yapmanın yanı sıra uluslararası alanda iş birliğini artırmaya yöneltmişti.

#Dünya
