Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Eli maşalı Elon Musk! Hükümet çalışanlarından 'faaliyet raporu' istedi: Cevap yoksa istifa var

ABD’de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, federal hükümet çalışanlarına ''Geçen hafta ne yaptınız?'' yazılı bir e-posta attı. Musk, belirttiği süre içerisinde mailine dönüş yapılmamasını ise 'istifa' sayacağını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eli maşalı Elon Musk! Hükümet çalışanlarından 'faaliyet raporu' istedi: Cevap yoksa istifa var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 12:52

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ kolu, dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, ülkenin yeni döneminde Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçti. Trump'ın koltuğa oturmasıyla beraber federal hükümette değişiklikler yapmaya başlayan Musk, çalışanlardan ise bir rapor istedi.

RAPOR İSTEDİ, SÜRE VERDİ

Federal hükümet çalışanlarına bir önceki haftaya ait iş başarılarını detaylandırmaları için "Geçen hafta ne yaptınız?" yazılı e-postalar gönderdi. Personel Yönetimi Ofisi'ne ait bir insan kaynakları adresinden gönderilen mesajda çalışanlara yanıt vermeleri için yarın yerel saatle 23:59'a kadar süre tanındı.

CEVAP VERMEMEK 'İSTİFA' SAYILACAK

Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm federal çalışanlar kısa süre içinde geçen hafta ne yaptıklarını anlatmalarını isteyen bir e-posta alacaklar. Yanıt verilmemesi istifa olarak kabul edilecektir" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Hükumet Verimliliği Departmanı (DOGE) Nedir?
Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), federal hükümetin harcamalarını azaltmak, verimliliği artırmak ve bürokrasiyi modernize etmek amacıyla oluşturulmuştur. Elon Musk’ın liderliğinde, DOGE özellikle yapay zeka, blockchain ve otomasyon sistemlerini entegre ederek kamu hizmetlerini daha hızlı ve şeffaf hale getirmeyi hedeflemektedir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın gözü yükseklerde: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi ABD'yi zengin edecek
Trump, genelkurmay başkanını görevden aldı: ABD ordusunu yeniden inşa edeceğiz
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.