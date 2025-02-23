Eli maşalı Elon Musk! Hükümet çalışanlarından 'faaliyet raporu' istedi: Cevap yoksa istifa var

ABD’de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, federal hükümet çalışanlarına ''Geçen hafta ne yaptınız?'' yazılı bir e-posta attı. Musk, belirttiği süre içerisinde mailine dönüş yapılmamasını ise 'istifa' sayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ kolu, dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, ülkenin yeni döneminde Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçti. Trump'ın koltuğa oturmasıyla beraber federal hükümette değişiklikler yapmaya başlayan Musk, çalışanlardan ise bir rapor istedi.

RAPOR İSTEDİ, SÜRE VERDİ

Federal hükümet çalışanlarına bir önceki haftaya ait iş başarılarını detaylandırmaları için "Geçen hafta ne yaptınız?" yazılı e-postalar gönderdi. Personel Yönetimi Ofisi'ne ait bir insan kaynakları adresinden gönderilen mesajda çalışanlara yanıt vermeleri için yarın yerel saatle 23:59'a kadar süre tanındı.

CEVAP VERMEMEK 'İSTİFA' SAYILACAK

Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm federal çalışanlar kısa süre içinde geçen hafta ne yaptıklarını anlatmalarını isteyen bir e-posta alacaklar. Yanıt verilmemesi istifa olarak kabul edilecektir" dedi.