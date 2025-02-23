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 | Berrak Arican

Trump'ın gözü yükseklerde: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi ABD'yi zengin edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son değerlendirmesinde Kiev'den isteklerini sıraladı. Trump, barışın 'çok yakın' olduğunu söyledi.

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Trump'ın gözü yükseklerde: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi ABD'yi zengin edecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 10:01

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 adlı etkinlikte, Cumhuriyetçi seçmene son bir aylık dönemde yaptığı faaliyetleri aktardı. Trump'ın konuşmasında en dikkat çeken detay ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair söyledikleriydi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli." dedi.

YİNE BIDEN'I HEDEF ALDI

Trump, yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını belirttiği konuşmasında, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı kastederek, "Çünkü aptal ve beceriksiz bir başkan ve yönetim vardı." ifadesini kullandı.

ABD'NİN UKRAYNA'DAN İSTEKLERİ

Ukrayna ile bir anlaşmaya "oldukça yakın" olduklarını ve şimdiye kadar yaşananların "korkunç bir durum" olduğunu söyleyen Trump, Kiev yönetiminden ABD'nin isteklerini sıraladı.

Trump, "Ortaya koyduğumuz tüm para karşılığında bize bir şeyler vermelerini istiyorum. Yani, nadir elementler ve petrol istiyoruz. Ne alabilirsek" şeklinde konuştu. "Paramızı geri alacağız. Çünkü bu hiç adil değil" diyen Trump, bu konuda Ukrayna ile temasta olduklarını belirterek, "Ve göreceğiz. Ama bence anlaşmaya oldukça yakınız. Yakın olsak iyi olur" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Ukrayna-Rusya Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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