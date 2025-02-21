Rus lider Putin savaşta zafer ilan etmeye hazırlanıyor! Gündeme bomba gibi düşen iddia

Ukrayna İstihbarat Teşkilatı GUR, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zafer ilan etmeye hazırlandığını iddia etti. Üstelik tarihin de belli olduğu öne sürüldü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 3. yılının tamamlanmasına saatler kala Kiev'in istihbarat teşkilatı GUR'dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. GUR, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zafer ilan etmeye hazırlandığını öne sürdü. Barış görüşmeleri için yeniden masaya oturulurken Ukrayna'nın olmadığı müzakereler tartışmaları alevlendirirken gelen bu iddia Avrupa'nın da bir hayli dikkatini çekti

PUTİN'İN ZAFER İLANI TARİHİ

GUR açıklamasında, "Rusya 24 Şubat 2025'te, yani tam kapsamlı savaşın başlamasının üçüncü yıldönümünde sözde bir zafer ilan etmeye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. GUR'a göre, Putin'in bu duyurusu sadece Ukrayna'ya karşı değil aynı zamanda NATO'ya karşı da bir zafer olarak olarak sunulacak ve bu sayede "Batı için daha geniş çaplı bir yenilgi" olarak gösterilecek.

Üstelik Putin'in Ukrayna savaşının 3. yıl dönümü olan 24 Şubat 2025'te zafer ilan etmeye hazırlandığı belirtildi. Batı medyası ise Putin'in zafer ilan etmeyi planladığı tarihin tam da Rusya ve ABD'nin müzakere masasına oturdukları zamana geldiğine dikkat çekti.

RUSYA'NIN 'BALTALAMA' ÇABASI

Ukrayna istihbaratına göre, Kremlin'in stratejisinin temel hedeflerinden biri, Putin'i müzakerelere hazır makul bir devlet adamı olarak göstermek ve Rusya'nın toprak kazanımlarına karşı çıkan ülkeleri 'barışın düşmanı' olarak damgalamak.

İstihbarat raporunda Rusya'nın Ukrayna'da istikrarsızlaştırma, yalan bilgi yayma destekleri baltalama gibi çabaları olduğu belirtildi. Rusya'nın öne sürdüğü yalan iddialar ise şu şekilde yer aldı:

“Batı Ukrayna'ya ihanet etti”

“Ne Moskova ne de Washington Avrupalıların ve Ukraynalıların görüşlerini önemsiyor.”

“ABD ve Rusya Ukrayna'nın arkasından her konuda anlaştı.”

“Ukrayna hükümeti gayrimeşru.”

“Ukrayna ordusu cephede kaybediyor.”

“Yolsuzluk yapan yetkililer Ukrayna'dan milyarlarca dolarlık ABD yardımını çalıyor.''