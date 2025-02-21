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 | Berrak Arican

Trump, Zelenskiy'i köşeye sıkıştırmayı başardı: Ukraynalı lider ikna oldu, geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i köşeye sıkıştırmayı başardı. Zelenskiy, Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme planına karşı çıkmayı bıraktı, ''Anlaşmaya hazırız'' dedi.

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Trump, Zelenskiy'i köşeye sıkıştırmayı başardı: Ukraynalı lider ikna oldu, geri adım attı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 09:53

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı 24 saatte bitirebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, kolları sıvadı ve ateşkes için harekete geçti. Ukrayna'sız bir masada Rus heyeti ile ABD heyetinin bir araya gelmesinin ardından Trump ile Ukrayna lideri Zelenskiy'nin arasında büyük bir gerilim başlasa da Ukraynalı lider ikna olmaya başladı.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİ İSTİYOR

Trump'ın Zelenskiy'ye askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

İlk başta Trump'ın teklifini geri çeviren Zelenskiy geri adım attı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

''YATIRIM VE GÜVENLİK KONUSUNDA ANLAŞMAYA HAZIRIZ''

Görüşmede, cephedeki durumu, Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesini, ülkesinin ihtiyaç duyduğu etkili güvenlik garantileri gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Amerikan gücünün hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın, savaşın "ilk saniyelerinden" itibaren barış arayışında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır. Sonuç almanın en hızlı ve yapıcı yolunu önerdik. Ekibimiz 7 gün 24 saat çalışmaya hazır." Zelenskiy, desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür etti.

Sıkça Sorulan Sorular

Ukrayna-Rusya Savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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