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 | Mutluhan Yildiz

Macron'dan Trump'a 'Putin' sitemi: Bu sen değilsin!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaşadığı gerilim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzlaşma sinyalleri vermesine tepki gösterdi. Macron, duruma ilişkin olarak, "Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Macron’un önümüzdeki günlerde Washington’a resmi bir ziyaret düzenlemesi bekleniyor.

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Macron'dan Trump'a 'Putin' sitemi: Bu sen değilsin!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 00:45

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben yaptığı açıklamada, "Şunu ifade etmek isterim ki, Putin’e karşı zayıf bir duruş sergileyemezsin. Bu senin karakterine uymaz, çıkarlarına ters düşer" ifadelerini kullandı.

Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında yaptığı açıklamalara ve Rusya lideri Vladimir Putin’e yönelik yaklaşımına daha önce de sıkça eleştiriler yönelten Macron, "Şu anda içinde bulunduğumuz şartlarda hiç kimse ‘Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne ya da NATO’ya katılma hakkı yoktur’ diyemez" sözleriyle Kiev’e olan desteğini bir kez daha vurguladı.

Macron, Ukrayna ve Trump'ı görüşmek üzere AB liderlerini Paris'te bir araya getiriyor

MACRON VE STARMER WASHİNGTON'A GİDECEK!

Zelenskiy'i tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken Avrupa'dan hamle gecikmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta ABD’ye gideceği bildirildi.

Sıkça Sorulan Sorular

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.

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