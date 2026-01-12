Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Elmas arama parkında bir ailenin daha yüzü güldü: İlk günde pes etmeyin!

ABD'nin Arkansas eyaletinde bulanın cebine kaldığı elmas parkında sadece aralık ayında 5 parça bulundu. Sonuncusu ise 2,09 karatlık kahverengi elmasdı ve bir çocuğun ailesine ısrarıyla keşfedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elmas arama parkında bir ailenin daha yüzü güldü: İlk günde pes etmeyin!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 14:25

ABD'nin eyaletinde bulunan ve şimdiye kadar on binlerce elmasın bulunduğu Crater of Diamond ( Krateri) Eyalet Parkı'nda bir ailenin daha yüzü güldü. James Ward'ın 9 yaşındaki oğlu Austin, ''Yakınlarda kristal madenciliği yapabileceğimiz bir yer var mı?'' diye sordu. Bunun üzerine aile Arkansas'taki parka gitti. Bölgeyi bulmak için aile için kolay olmadı fakat oğullarının ısrarı üzerine çıktıkları yoldan da dönmediler.

Elmas arama parkında bir ailenin daha yüzü güldü: İlk günde pes etmeyin!

2,09 KARATLIK ELMAS

James parkın elmas arama kısmında iki saatin ardından parmaklarıyla toprağı kazarken 'metalik görünümlü bir kristal' buldu. ''Ne olduğunu bilmiyordum ama bulduğum diğer her şeyden farklı olduğunu biliyordum'' diyen James, taşı yanına aldı ve Elmak Keşif Merkezi'ne gitti. Burada taşın 2,09 karatlık bir elmas olduğu doğrulandı.

Park Müdür Yardımcısı Waymon Cox yaptığı açıklamada, "James Ward'ın elması yaklaşık bir mısır tanesi büyüklüğünde, koyu sarımsı kahverengi bir renge ve tüm krater elmaslarına özgü güzel, metalik bir parlaklığa sahip" dedi.

Elmas arama parkında bir ailenin daha yüzü güldü: İlk günde pes etmeyin!

'WARD ELMASI'

James, ailesinin anısına bu taşa "Ward Elması" adını vermeye karar verdi. Elması satıp satmayacağı konusunda ise bir fikri olmadığını, değerini öğreneceğini söyledi.

Elmas arama parkında bir ailenin daha yüzü güldü: İlk günde pes etmeyin!

People'ın haberine göre, parkta gelecekte elmas arayacak olanlara bazı tavsiyelerde bulunan James, “Her yerde ve her zaman bir elmasa rastlayabilirsiniz. İlk günde pes etmeyin!” dedi.

Elmas arama parkında bir ailenin daha yüzü güldü: İlk günde pes etmeyin!

James'ın eşi Elizabeth "Çocuklarınızın hayallerini ve ne yapmak istediklerini dinleyin!" dedi.

Yetkililer, James'ın bulduğu elmasın aralık ayı içerisinde bulunan 5. elmas olduğunu, 2025 yılında ise 540 elmas, parkın açıldığından bu yana ise 35 bin elmas bulunduğunu açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vücudu kendi kendine alkol üretmeye başladı, kimseyi inandıramadı: Sağlığına dışkı nakliyle kavuştu
Düğün evinde tüp faciası: Gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti
ETİKETLER
#elmas
#arkansas
#Crater Of Diamond Eyalet Parkı
#Kristal Madenciliği
#Elmas Keşif Merkezi
#Ward Elması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.