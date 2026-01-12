Elmas arama parkında bir ailenin daha yüzü güldü: İlk günde pes etmeyin!

ABD'nin Arkansas eyaletinde bulunan ve şimdiye kadar on binlerce elmasın bulunduğu Crater of Diamond (Elmas Krateri) Eyalet Parkı'nda bir ailenin daha yüzü güldü. James Ward'ın 9 yaşındaki oğlu Austin, ''Yakınlarda kristal madenciliği yapabileceğimiz bir yer var mı?'' diye sordu. Bunun üzerine aile Arkansas'taki parka gitti. Bölgeyi bulmak için aile için kolay olmadı fakat oğullarının ısrarı üzerine çıktıkları yoldan da dönmediler.

2,09 KARATLIK ELMAS

James parkın elmas arama kısmında iki saatin ardından parmaklarıyla toprağı kazarken 'metalik görünümlü bir kristal' buldu. ''Ne olduğunu bilmiyordum ama bulduğum diğer her şeyden farklı olduğunu biliyordum'' diyen James, taşı yanına aldı ve Elmak Keşif Merkezi'ne gitti. Burada taşın 2,09 karatlık bir elmas olduğu doğrulandı.

Park Müdür Yardımcısı Waymon Cox yaptığı açıklamada, "James Ward'ın elması yaklaşık bir mısır tanesi büyüklüğünde, koyu sarımsı kahverengi bir renge ve tüm krater elmaslarına özgü güzel, metalik bir parlaklığa sahip" dedi.

'WARD ELMASI'

James, ailesinin anısına bu taşa "Ward Elması" adını vermeye karar verdi. Elması satıp satmayacağı konusunda ise bir fikri olmadığını, değerini öğreneceğini söyledi.

People'ın haberine göre, parkta gelecekte elmas arayacak olanlara bazı tavsiyelerde bulunan James, “Her yerde ve her zaman bir elmasa rastlayabilirsiniz. İlk günde pes etmeyin!” dedi.

James'ın eşi Elizabeth "Çocuklarınızın hayallerini ve ne yapmak istediklerini dinleyin!" dedi.

Yetkililer, James'ın bulduğu elmasın aralık ayı içerisinde bulunan 5. elmas olduğunu, 2025 yılında ise 540 elmas, parkın açıldığından bu yana ise 35 bin elmas bulunduğunu açıkladı.