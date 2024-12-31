Elon Musk ve Olaf Scholz arasında kılıçlar çekildi! Almanya'daki kritik seçim öncesi gerginlik

31 Aralık 2024 09:40 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:41

Almanya adım adım seçime giderken Elon Musk'ın sağ parti AfD'ye verdiği destek Başbakan Olaf Scholz'u kızdırdı. Scholz, Elon Musk'ı kastederek, ülkenin geleceği için 'sosyal medya patronlarının belirleyici olmayacağını' söyledi.

Almanya 23 Şubat'taki seçimlere adım adım yaklaşırken gerginlik Elon Musk​'ın aşırı sağcı Almanya​ için Alternatif Partisi’ne (AfD) verdiği destekle arttı. Musk, sahibi olduğu X platformunda AfD​'yi överek, "Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir" yazdı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz​ ise Musk'a sert çıktı. Scholz, ülkesinin geleceğini yalnızca vatandaşların belirleyeceğini ve "sosyal medya platformlarının bu konuda söz sahibi olamayacağını" söyledi.

Scholz, yılbaşı konuşması sırasında isim vermese de Musk'ı kastettiği oldukça açıktı. Almanyalı lider, AfD'ye verilen maddi ve sözlü desteğin, Almanya'nın siyasi ortamını etkilemesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

''DÜZGÜN İNSANLARDAN OLUŞAN BÜYÜK ÇOĞUNLUK''

Scholz, "Almanya'daki seçimlerde ne olacağını vatandaşlar belirleyecek. Buna sosyal medyanın patronları karar vermeyecek. Bazen ne kadar aşırı fikirler öne sürülürse, o kadar çok ilgi çekiyormuş gibi görünebilir. Ama unutulmamalıdır ki ülkenin yönünü belirleyen en yüksek sesle bağıranlar değil, mantıklı ve düzgün insanlardan oluşan büyük çoğunluk olacaktır" dedi.

Scholz, bu sözlerin 23 Şubat'taki federal seçimler​ için de geçerli olduğunu vurguladı ve "Bugün sizden ricam, gidip oy kullanmanızdır. Dünyanın her yerinde özgür ve kapalı seçimlerin büyük bir başarı olduğunu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

''EKONOMİ KÖTÜYE GİTSE DE UKRAYNA'YA DESTEĞE DEVAM''

Scholz, Almanya'nın zorlu bir dönemden geçtiğini kabul etti. "Ekonomimiz zorlanıyor. Hayat pahalılaşıyor. Bu durumun farkındayım" dedi. Ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek için hükümetin kararlı adımlar atacağını belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden savaşına da değinen Scholz, Ukrayna’ya desteğin süreceğini ifade etti ve, "Pek çok kişi, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü bu acımasız savaşa kaygıyla bakıyor. Ukrayna’yı yalnız bırakmayacağımıza ve savaşın yayılmaması için soğukkanlıkla adımlar atacağımızı temin ederim" dedi.