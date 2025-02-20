Elon Musk'tan Zelenskiy'e 'katil' suçlaması: 'ABD'li gazeteciyi öldürdü'

ABD'li milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının Şili ve ABD vatandaşı gazeteci Gonzalo Lira'nın, "Zelenskiy'i eleştirdiği için 2024'te Ukrayna'da öldürüldüğünü" ileri süren bir paylaşıma cevap verdi.

Verdiği cevapta, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşarken "Rus yanlısı" paylaşımları nedeniyle tutuklanan Lira'nın ölümüne ilişkin Elon Musk, "Zelenskiy, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü" ifadesine yer verdi.

"SEÇİMLERE GİTMEYEN DİKTATÖR"

Musk, daha önce yaptığı bir X paylaşımında da Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" için seçimlere gitmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump da Zelenskiy ile ilgili son açıklamasında, savaşı Zelenskiy'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu.

Trump, Zelenskiy için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.