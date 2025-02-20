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 | Berkay Alptekin

Elon Musk'tan Zelenskiy'e 'katil' suçlaması: 'ABD'li gazeteciyi öldürdü'

ünlü milyarder ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e kendi sosyal medya platformu X üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Musk, Zelenskiy'i ABD'li gazeteci Gonzalo Lira'nın ölümünden sorumlu tuttu.

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Elon Musk'tan Zelenskiy'e 'katil' suçlaması: 'ABD'li gazeteciyi öldürdü'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 12:06

ABD'li milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının Şili ve ABD vatandaşı gazeteci Gonzalo Lira'nın, "Zelenskiy'i eleştirdiği için 2024'te Ukrayna'da öldürüldüğünü" ileri süren bir paylaşıma cevap verdi.

Verdiği cevapta, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşarken "Rus yanlısı" paylaşımları nedeniyle tutuklanan Lira'nın ölümüne ilişkin Elon Musk, "Zelenskiy, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü" ifadesine yer verdi.

"SEÇİMLERE GİTMEYEN DİKTATÖR"

Musk, daha önce yaptığı bir X paylaşımında da Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" için seçimlere gitmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump da Zelenskiy ile ilgili son açıklamasında, savaşı Zelenskiy'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu.

Trump, Zelenskiy için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Gonzalo Lira kimdir?
Gonzalo Ángel Quintilio Lira López, 29 Şubat 1968-12 Ocak 2024 Şilili-Amerikalı romancı, film yapımcısı, yorumcu ve kendini flört koçu olarak tanımlayan biriydi. Manosferde yer aldı ve Coach Red Pill adı altında feminist karşıtı içerikler yayınladı. Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yaşayan biri olarak, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında vlog çekti ve Rus dezenformasyonu ve propagandası yaydığı söylendi.
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