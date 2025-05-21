Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Elon Musk'ı korku sardı: CEO olarak acil mesaj gönderdi

Tesla hisselerinde toparlanma başlarken, Elon Musk'tan yatırımcılara güven veren açıklama geldi: "CEO olarak devam ediyorum." Dev tazminat planının ise parasal değil, stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elon Musk'ı korku sardı: CEO olarak acil mesaj gönderdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 09:39

Tesla CEO'su Elon Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Bloomberg Ekonomi Forumu'na katıldı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Musk, önümüzdeki beş yıl boyunca Tesla'nın başında olup olmayacağına dair gelen soruya net bir yanıt verdi: "Evet.

Bu açıklama, birkaç hafta önce Wall Street Journal'ın ortaya attığı "Tesla, yeni bir CEO arıyor" iddialarının ardından geldi. Musk, o dönemde haberi sosyal medya hesabı üzerinden yalanlamıştı.

Elon Musk'ı korku sardı: CEO olarak acil mesaj gönderdi

SATIŞLAR DÜŞTÜ, ELEŞTİRİLER ARTTI

Musk'ın CEO'luk görevine devam edeceğini açıklaması, özellikle son dönemlerde yatırımcıların artan kaygıları karşısında bir güven işareti olarak değerlendirildi. Tesla, 2024'ün ilk çeyreğinde satışlarında ciddi bir düşüş yaşadı. Teslimatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı ve bu, şirket tarihinin en büyük gerilemesi olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte Musk'ın, Beyaz Saray'a bağlı Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) için ayırdığı zaman da tartışmalara yol açmıştı. Nisan ayında bu görevinden çekileceğini açıklayan Musk, "Tesla'ya odaklanacağım" diyerek yatırımcılara sinyal vermişti.

Elon Musk'ı korku sardı: CEO olarak acil mesaj gönderdi

"KONTROLÜ KAYBETMEMEK İÇİN BU PLAN ŞART"

Röportajda Tesla'daki dev maaş paketine de değinen Musk, bu planın parasal nedenlerden değil, tamamen kontrol amacıyla hazırlandığını söyledi. Şirket üzerindeki etkisini kaybetmek istemediğini belirten Musk, "Aktivist bir yatırımcı tarafından şirketten uzaklaştırılmak istemiyorum. Bu plan bana gerekli kontrolü sağlıyor," dedi.

Yani Musk'a göre mesele para değil, gücünü kaybetmemek.

HİSSELER TOPARLANIYOR

Tesla'nın hisse değeri 2024 başından itibaren yüzde 45 oranında gerilemişti. Ancak son haftalarda yeniden yükselişe geçen hisseler, Musk'ın CEO'luk vurgusuyla birlikte Salı günü yüzde 1 oranında değer kazandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sıkıntıdan kazdığı çukura hapsoldu! Yaşadığı korkunç anları böyle anlattı
Wikileaks'ın kurucusu Assange'dan medeniyetine Gazze dersi! Tişörtü çok şey anlattı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.