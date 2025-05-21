Elon Musk'ı korku sardı: CEO olarak acil mesaj gönderdi

Tesla hisselerinde toparlanma başlarken, Elon Musk'tan yatırımcılara güven veren açıklama geldi: "CEO olarak devam ediyorum." Dev tazminat planının ise parasal değil, stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Bloomberg Ekonomi Forumu'na katıldı. Canlı yayında soruları yanıtlayan Musk, önümüzdeki beş yıl boyunca Tesla'nın başında olup olmayacağına dair gelen soruya net bir yanıt verdi: "Evet.

Bu açıklama, birkaç hafta önce Wall Street Journal'ın ortaya attığı "Tesla, yeni bir CEO arıyor" iddialarının ardından geldi. Musk, o dönemde haberi sosyal medya hesabı üzerinden yalanlamıştı.

SATIŞLAR DÜŞTÜ, ELEŞTİRİLER ARTTI

Musk'ın CEO'luk görevine devam edeceğini açıklaması, özellikle son dönemlerde yatırımcıların artan kaygıları karşısında bir güven işareti olarak değerlendirildi. Tesla, 2024'ün ilk çeyreğinde satışlarında ciddi bir düşüş yaşadı. Teslimatlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı ve bu, şirket tarihinin en büyük gerilemesi olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte Musk'ın, Beyaz Saray'a bağlı Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) için ayırdığı zaman da tartışmalara yol açmıştı. Nisan ayında bu görevinden çekileceğini açıklayan Musk, "Tesla'ya odaklanacağım" diyerek yatırımcılara sinyal vermişti.

"KONTROLÜ KAYBETMEMEK İÇİN BU PLAN ŞART"

Röportajda Tesla'daki dev maaş paketine de değinen Musk, bu planın parasal nedenlerden değil, tamamen kontrol amacıyla hazırlandığını söyledi. Şirket üzerindeki etkisini kaybetmek istemediğini belirten Musk, "Aktivist bir yatırımcı tarafından şirketten uzaklaştırılmak istemiyorum. Bu plan bana gerekli kontrolü sağlıyor," dedi.

Yani Musk'a göre mesele para değil, gücünü kaybetmemek.

HİSSELER TOPARLANIYOR

Tesla'nın hisse değeri 2024 başından itibaren yüzde 45 oranında gerilemişti. Ancak son haftalarda yeniden yükselişe geçen hisseler, Musk'ın CEO'luk vurgusuyla birlikte Salı günü yüzde 1 oranında değer kazandı.