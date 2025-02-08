Elon Musk'ı Trump'ın koltuğuna oturttular! Time'ın kapağına manidar cevap

Amerikan Time dergisi, ABD siyasetinde giderek artan etkisiyle gündeme gelen milyarder iş insanı Elon Musk’ı Oval Ofis’te başkanlık koltuğunda otururken tasvir eden bir kapakla okuyucularına sundu. Musk’ın Beyaz Saray’daki gücü ve hükümet üzerindeki etkisi tartışma yaratırken, Başkan Donald Trump ise bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

TRUMP'TAN GÖNDERMELİ YANIT

Derginin kapağı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, konuyla ilgili Beyaz Saray’a yöneltilen sorulara Trump esprili bir yanıt vererek, "Time hâlâ yayın yapıyor mu, bilmiyordum" dedi. Ancak sözlerine devam eden Trump, "Elon harika işler yapıyor, ondan çok memnunum" diyerek Musk’a olan desteğini vurguladı.

Musk, Trump’ın başkanlık döneminde Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak atanmış ve federal kurumların verimliliğini artırma görevini üstlenmişti. İş dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak görülen Musk’ın Washington’daki etkisi ve Beyaz Saray’daki yükselişi, siyasi arenada tartışma yaratmaya devam ediyor.