Elon Musk yine yaptı yapacağını: Arabaların içini de robot temizleyecek

01 Şubat 2025 14:57 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:57

Tesla, sürücüsüz robotaksi modeli Cybercab için araç içini tamamen otomatik temizleyen bir temizlik robotu tanıttı. Haziran ayında Kaliforniya ve Teksas'ta sürücüsüz araç çağırma hizmeti başlatmayı planlayan şirket, robotun ne zaman kullanıma alınacağını ise açıklamadı.

Elektrikli otomobil pazarının lideri Tesla, otonom sürüş teknolojilerindeki yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Cybercab adını verdiği robotaksi modeli için özel olarak geliştirilen temizlik robotunu tanıttı. X platformunda paylaşılan videolarda görülen robot, Cybercab'ın içini tamamen otomatik şekilde temizleyebiliyor.

Yolcuların araçta unutabileceği çanta gibi eşyaları kaldırabilen, çöpleri toplayan, ekranları silen ve koltuklarla yerleri süpürebilen bu robot, sürücüsüz çalışan robotaksiler için temizlik ve hijyen sorununa pratik bir çözüm sunacak.

TESLA ROBOTAKSİ HİZMETİ HAZİRANDA BAŞLIYOR

Tesla CEO'su Elon Musk, haziran ayında ABD'nin Kaliforniya ve Teksas eyaletlerinde sürücüsüz ve belli bir ücretli karşılığında araç çağırma hizmeti başlatmayı hedeflediklerini açıkladı. Şirketin sürücüsüz hizmette kullanacağı otomobiller, Tam Otonom Sürüş (Full Self Driving - FSD) teknolojisinin denetimsiz versiyonu ile donatıldı.

Öte yandan direksiyonu ve pedalı olmayan sürücüsüz Cybercab modeli, 2026 yılında üretime girecek. Tamamen insansız bir ulaşım deneyimi vaat eden Cybercab modeli, Tesla'nın temizlik robotu sayesinde her yolculuktan sonra hijyen standartlarını koruyarak yeni yolculara hazır hale getirilmiş olacak.

Tesla, temizlik robotunun ne zaman geniş çapta kullanılacağı hakkında kesin bir tarih vermedi.