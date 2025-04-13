Elon Musk'ın en büyük korkusu küresel sorun haline gelmeye başladı! Tehlike büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ kolu Elon Musk'ın en büyük korkusu gerçek olmaya başladı. ''Medeniyetin geleceği için en büyük risk'' olarak tanımladığı olay neredeyse küresel bir sorun haline gelmeye başladı.

Asya ülkelerinin büyük derdi düşük doğum oranları dünya geneline yayılmaya başladı. Bilim insanları da bu durumu kanıtlar bir araştırma gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ kolu, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın da en büyük korkusunun gerçek olmaya başladığı ortaya çıktı.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMEYENLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Musk'ın 'medeniyetin geleceği için en büyük risk' olarak tanımladığı düşük doğum oranlarına dair Michigan Eyalet Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, son 20 yılsa hiçbir zaman çocuk istemeyenlerin sayısı ikiye katlandı. Çocuk sahibi olmak istemeyen çocuksuz yetişkinlerin oranı, 2002'de yüzde 14 iken 2023'te yüzde 29'a yükseldi.

Psikoloji Profesörü Jennifer Watling Neal de aynı dönemde, gelecekte çocuk sahibi olmayı planlayanların oranında yüzde 20 düşüş olduğunu ifade etti.

ÇOĞUNLUKLA KADINLAR ÇOCUK İSTEMİYOR

Ekip, 45 yaş altı 80 bin yetişkinin katıldığı, aile planlaması üzerine ülke çapında yapılan bir anket olan Ulusal Aile Büyümesi Anketi'nden alınan verileri kullandı.

Çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten katılımcıların büyük çoğunluğu kadın (yüzde 51) ve beyazdı (yüzde 72).

GENÇLER KARARSIZ

Yeni araştırma için ekip, çocuk sahibi olmayan yetişkinler için altı kategori ortaya çıkardı: Çocuksuz, biyolojik olarak çocuk sahibi olamayan ancak çocuk isteyen, toplumsal nedenlerle çocuksuz, henüz ebeveyn olmayan, kararsız ve çekimser.

Journal of Marriage and Family dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, "henüz ebeveyn olmayanlar" ve "kararsızlar" grubundakiler, ortalama 23-24 yaşla en genç gruplar oldu. Ekip, bu değişimlerin ABD'deki doğum oranındaki düşüşü etkileyen daha geniş toplumsal eğilimleri yansıtabileceğini belirtiyor.

ELON MUSK'A GÖRE 'EN BÜYÜK SORUN'

Elon Musk, düşük doğum oranlarını 'dünyanın önümüzdeki 20 yıl içinde karşılaşacağı en büyük sorun' olarak yorumluyor. Bu durumun az sayıda çalışan, artan borç, zorlanan sağlık ve emeklilik sistemleri anlamına geldiğini söylüyor.