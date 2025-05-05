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 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'ın hayali gerçeğe dönüştü: Starbase artık şehir

Elon Musk'ın Teksas'ın güneyinde kurduğu uzay üssü Starbase, artık resmi olarak bir şehir olma yolunda ilerliyor. SpaceX'in roket üretimi, testleri ve fırlatmalarına ev sahipliği yapan bölge, yapılan halk oylamasında ezici bir çoğunlukla şehir statüsüne kavuşmayı onayladı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 14:13

ABD'de Güney Teksas'ta bulunan ve Elon Musk tarafından inşa edilen Starbase resmen şehir oluyor. Bu bölgede Musk'ın uzay şirketi SpaceX roket motorları üretiyor, uzay araçları fırlatıyor ve diğer uzay teknolojilerini geliştiriyor. Ayrıca firmanın çalışanları da burada yaşıyor.

Engadget'in haberine göre, halk oylamasında 212 kişi Starbase'in şehir statüsü kazanması yönünde oy verirken, yalnızca 6 kişi karşı çıktı. Yasalar gereği Starbase'in şehir olması için 143 oy yeterli olsa da karar henüz resmileşmiş değil.

Cameron County Seçim Yöneticisi Remi Garza, Starbase'in Teksas'a bağlı bir şehir statüsüne kavuşması için yapılan oylama kabul edilmiş olsa da, ilçe komisyon üyeleri ve yargıçların seçim sonuçlarını resmi olarak ilan etmeleri gerekiyor.

Elon Musk'ın hayali gerçeğe dönüştü: Starbase artık şehir

ELON MUSK, STARBASE'İN ŞEHİR OLMASINI NEDEN İSTİYOR?

Starbase şehir olduktan sonra SpaceX, test ve fırlatma süreçlerinde nispeten daha bağımsız hareket edebilecek. Örneğin önceden roket fırlatmaları için bir otoyolu kapatma ya da plajlara / parklara halk erişimini kısıtlama gibi işlemleri yapmak için ilçe yetkililerinden izin almak zorundaydı.

Statü değişikliği ile birlikte SpaceX'in artık roket fırlatma zamanlamaları konusunda hükümetin bürokratik engellerini aşabileceği tahmin ediliyor.

Elon Musk, gelişmeyi X (eski adıyla Twitter) üzerinden kutladı. Aynı zamanda Starbase de yaptığı ilk paylaşımda "şehir olmak, uzaydaki insanlığın geleceğini inşa eden kadın ve erkekler için en iyi topluluğu kurmaya devam etmemize yardımcı olacak" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/elonmusk/status/1918834940264784009

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Sıkça Sorulan Sorular

Starbase neden şehir olmak istiyor?
Starbase'in şehir statüsü kazanması, SpaceX'in roket fırlatma ve test süreçlerinde yerel yönetimlerden daha az izin alarak daha bağımsız hareket etmesini sağlamak için önemli bir adım.
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