Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Emekli General 'kritik bölge' diyerek petrol için çarpıcı detayı verdi, kazanacak ülkeyi açıkladı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik şiddetli saldırıları Hürmüz Boğazı'nda dengeleri değiştiriyor. İran Hürmüz Boğazı için kritik karar aldı, gözler petrole çevrildi. Emekli general Özgür Tör, TGRT Haber canlı yayınında Hürmüz Boğazı kararı sebebiyle etkilenecek petrolde karlı çıkacak ülkeyi açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
02:38
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
02:38

'a yönelik destekli saldırıları Orta Doğu’yu felakete sürüklüyor. Saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in öldürüldüğü öne sürülürken İran'dan bunu doğrulayan bir açıklama gelmedi. Trump ise "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü." dedi.

Emekli General 'kritik bölge' diyerek petrol için çarpıcı detayı verdi, kazanacak ülkeyi açıkladı

HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI

Ayrıca İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin 'ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın fiilen kapatıldığını duyurdu.

Emekli General 'kritik bölge' diyerek petrol için çarpıcı detayı verdi, kazanacak ülkeyi açıkladı

İran’ın tek başına Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının zor olduğunu vurgulayan Emekli general Özgür Tör, TGRT Haber canlı yayınında Hürmüz Boğazı için deniz ile hava hakimiyetinin gerekliliğini anlattı. Tör, Katar’daki patlamalar, Tel Aviv görüntüleri, ABD görev gruplarının konumlanması ve füze savunma sistemlerinin sürdürülebilirliği üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Emekli General 'kritik bölge' diyerek petrol için çarpıcı detayı verdi, kazanacak ülkeyi açıkladı

''PETROLDE KAZANAN RUSYA OLUR''

Emekli general Özgür Tör şunları söyledi:

İran bütün donanmayı Hürmüz Boğazı’nda toplarsa imha olur. Karadan atılan füzelerle sivil tankerleri vurabilir. Küçük saldırı gemileriyle saldırabilir. Mayın da döşeyebilir. Suudi Arabistan gibi ülkelere petrol taşıyan tankerler var. Katar’ın doğal gazı Suudi Arbistan’ın petrolü yüzde 20-30’u burdan çıkıyor. Kaybeden ABD, kazanan Rusya olur. Petrol fiyatlarının artması Rusya’nın işine yarar. İki gerekçe var; Çin’e giden petrol de burdan olacağı için Çin birliklerini kuvvetlendirir. İkincisi Trump’ın 2 galonu 2 dolara indirme projesi.

