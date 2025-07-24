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 | Yusuf Özgür Bülbül

Emmanuel Macron tarih vererek duyurdu: Fransa Filistin Devleti'ni tanıyacak

Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 22:55

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu. Bu tarihi kararın eylül ayında Birleşmiş Milletler () Genel Kurulu'nda resmen açıklanacağı belirtildi.

EYLÜL AYINDA RESMİ AÇIKLAMA YAPACAK

Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.

Emmanuel Macron tarih vererek duyurdu: Fransa Filistin Devleti'ni tanıyacak

GAZZE'DE CAN KAYBI 59 BİN 587'YE YÜKSELDİ

Öte yandan 'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 587'ye, yaralı sayısı 143 bin 498'e yükseldi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 89 cansız bedenin ve 453 yaralının getirildiği, cenazelerden 10'unun daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu aktarıldı.

Emmanuel Macron tarih vererek duyurdu: Fransa Filistin Devleti'ni tanıyacak


İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 8 bin 447 Filistinlinin öldürüldüğü, 31 bin 457 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı. Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 59 bin 587'ye, yaralı sayısının da 143 bin 498'e yükseldiğini bildirdi.

Emmanuel Macron tarih vererek duyurdu: Fransa Filistin Devleti'ni tanıyacak

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla 23 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 68'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı bin 83'e, yaralı sayısı ise 7 bin 275'e yükseldi" denildi

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#gazze
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