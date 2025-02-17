En acı keşif: Evdeki döşemenin altından bebek cesedi çıktı

İngiltere'de döşeme ustası olarak çalışan David Dent, uykularını kaçıracak acı bir keşif yaptı. Bishop Auckland'da bir dairenin üst katında tadilat çalışması yaparken döşemeleri kaldırdığında gazete kağıdına sarılı bir bebek cesediyle karşılaşan Dent neye uğradığını şaşırdı. Yanındaki arkadaşıyla beraber bir gazete topu bulduklarını ve ilk gördüklerinin bir göğüs kafesi olduğunu söyleyen Dent, bir güvercin olabileceğini düşünürken bir anda küçük bir kafatası gördüğünü anlattı.

Eşini görüntülü aradığını ve gösterdiğinde onun da buldukları kemiklerin bir bebeğe ait olabileceğini söylediğini anlatan Dent, bebeğin doğumdan sonra boynuna dolanan sicim nedeniyle ölmüş olabileceğini ifade etti.

GAZETELER 1910 YILINI GÖSTERİYOR

Dedektifler ise bebeğin öldüğü yılı doğrulamak için kemikler üzerinde karbon tarihleme analizi yapıldığını fakat döşeme altında, bebeğin sarılı olduğu gazetelerin 1910 yılını gösterdiğini açıkladılar. Ayrıca bebeğin akrabalarını bulmak için yardımcı olabilecek bir DNA profili bulunmaya da çalışılacak.

David Dent, bu acı keşfin ardından hala travma yaşadığını, bebeğin cansız bedenini fark ettiğinde kendi kızı Bella'nın aklına geldiğini anlattı:

''Açıklayamıyorum, sanki ölü bir ışık gibiydi ama sanki ölü bir kuş bulmuşsunuz gibi, sol elimdeydi ve ağırlığını hissedemiyordum. Küçük ve kırılgandı... Dokusunu gerçekten açıklayamıyorum, sadece çok inceydi, ama kafatasını gördüğümde ne olduğunu hemen anladım. Kızımınki kadardı, o zamanlar sadece 3 kiloydu ve o zaman anladım."

TARİHİ KAYITLAR ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan Durham Polis Teşkilatı'ndan dedektifler, o dönemde burada kimlerin yaşadığını tespit etme çabalarının bir parçası olarak, 1900 ile 1920 yılları arasındaki mülke ait tarihi kayıtları izlemeye çalışıyor. Bebeğin boynuna dolanmış ip nedeniyle polis, ölümü şüpheli olarak değerlendiriyor.

''BEBEĞE KARŞI GÖREVİMİZ VAR''

Durham Polis Teşkilatı'ndan Baş Dedektif Mel Sutherland, geçen yılın ağustos ayında şunları söyledi:

''Kanıtlar bunun çok uzun zaman önce gerçekleştiğini gösteriyor, bu da koşulların araştırılmasını son derece zorlaştırıyor, ancak yine de o bebeğe karşı bir görevimiz var. Benim odak noktam bebeğin kim olduğunu, ne olduğunu ve o evin döşemelerinin altına nasıl girdiğini bulmak. Mümkün olan en kısa sürede, bu küçük bebeğe uygun ve onurlu bir cenaze töreni düzenlenmesini kararlaştırdım ."