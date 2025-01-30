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En az uyuyan ve en çok uyuyan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Editör: Murat Makas / Kaynak: worldpopulationreview
30 Ocak 2025 12:01 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:04

Uyku süreleri, yatakta ortalama geçirilen süre ve uyku kalitesi üzerine yapılan araştırma dikkat çekti. Birçok ülkenin yer aldığı listede ülkelere göre ortalama yatma süresi hesaplandı. Türkiye'nin listede durumu merak edildi. İşte en az uyuyan ve en çok uyuyan ülkeler...

Dünya genelinde uyku süreleri ve kalitesi üzerine yapılan yeni bir araştırma yapıldı. Uyku düzeni dünyanın farklı bölgelerinde ve erkekler ile kadınlar arasında farklılık gösterebiliyor. Yüksek kaliteli uyku ve makul erken yatma saatlerine sahip birçok ülke Avrupa’da.

En az uyuyan ve en çok uyuyan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti - 1. Resim

Polonya ve Çek Cumhuriyeti Polonya'daki insanlar ortalama olarak gece 12:55 civarında yatağa girer ve bu da en geç yatma saatlerinden biridir. Polonya'daki insanlar ortalama olarak sabah 7:25 civarında uyanır. Çek Cumhuriyeti'nde de durum farklı değildir, ortalama yatma saati 23:58 civarındadır. Bilim insanları ayrıca daha geç gün batımına sahip ülkelerin daha uzun uyku düzenlerine sahip olduğunu belirlemiştir.

En az uyuyan ve en çok uyuyan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti - 2. Resim

EN ÇOK UYUYAN VE EN AZ UYUYAN ÜLKELER

Daha erken yatma saatlerine bakıldığında Macaristan'daki insanlar gece 11:59'da yatağa girer. Bu erken yatma saati yüksek kalitede uykuya katkıda bulunur. Araştırmada Türkiye’nin de saat ortalaması dikkat çekti. İşte en çok ve en az uyuyan milletler…

En az uyuyan ve en çok uyuyan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti - 3. Resim

ÜLKELER

ORTALAMA YATMAUYANMA ZAMANIYATAKTA SÜRE

Almanya

 23:5907:25 AM427

Macaristan

23:5907:22 ÖÖ422

Çek Cumhuriyeti

23:5807:15 AM420

Kanada

23:5707:33 AM431

Avusturya

23:5507:20 AM427

ABD

23:5407:20 AM426

Singapur

23:5207:38 AM394

İsveç

23:5007:21 ÖÖ435

Danimarka

23:4707:19 AM434

Kosta Rika

23:4306:38 AM399

Kolombiya

23:41 ÖS06:31 ÖÖ397

Avustralya

23:3307:13 AM440

Yeni Zelanda

23:2907:11 ÖÖ447

Romanya

23:0908:01 ÖÖ418

Rusya

01:05 ÖÖSabah 8:06405

BAE

01:05 ÖÖ07:43 AM405

Yunanistan

01:05 ÖÖSabah 8:25414

Slovakya

01:03 ÖÖ07:18 AM417

Türkiye

12:59 ÖÖ08:02 ÖÖ395

Polonya

12:55 ÖÖ07:25 AM410

Hong Kong

12:55 ÖÖ07:57 AM399

Japonya

12:49 ÖÖ07:09 AM352

Şili

12:47 ÖÖ07:40 AM399

İsrail

12:44 ÖÖ07:54 AM396

Portekiz

12:41 ÖÖ08:22 ÖÖ419

Filipinler

12:39 ÖÖ07:28 AM368

Suudi Arabistan

12:39 ÖÖ08:27 AM362

Tayvan

12:37 ÖÖ07:56 AM381

İtalya

12:35 ÖÖ07:52 ÖÖ414

Çin

12:32 ÖÖ 07:42 ÖÖ403

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Kaynak: worldpopulationreview

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