En az uyuyan ve en çok uyuyan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

30 Ocak 2025 12:01 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:04

Uyku süreleri, yatakta ortalama geçirilen süre ve uyku kalitesi üzerine yapılan araştırma dikkat çekti. Birçok ülkenin yer aldığı listede ülkelere göre ortalama yatma süresi hesaplandı. Türkiye'nin listede durumu merak edildi. İşte en az uyuyan ve en çok uyuyan ülkeler...

Dünya genelinde uyku süreleri ve kalitesi üzerine yapılan yeni bir araştırma yapıldı. Uyku düzeni dünyanın farklı bölgelerinde ve erkekler ile kadınlar arasında farklılık gösterebiliyor. Yüksek kaliteli uyku ve makul erken yatma saatlerine sahip birçok ülke Avrupa’da.

Polonya ve Çek Cumhuriyeti Polonya'daki insanlar ortalama olarak gece 12:55 civarında yatağa girer ve bu da en geç yatma saatlerinden biridir. Polonya'daki insanlar ortalama olarak sabah 7:25 civarında uyanır. Çek Cumhuriyeti'nde de durum farklı değildir, ortalama yatma saati 23:58 civarındadır. Bilim insanları ayrıca daha geç gün batımına sahip ülkelerin daha uzun uyku düzenlerine sahip olduğunu belirlemiştir.

EN ÇOK UYUYAN VE EN AZ UYUYAN ÜLKELER

Daha erken yatma saatlerine bakıldığında Macaristan'daki insanlar gece 11:59'da yatağa girer. Bu erken yatma saati yüksek kalitede uykuya katkıda bulunur. Araştırmada Türkiye’nin de saat ortalaması dikkat çekti. İşte en çok ve en az uyuyan milletler…

ÜLKELER ORTALAMA YATMA UYANMA ZAMANI YATAKTA SÜRE Almanya 23:59 07:25 AM 427 Macaristan 23:59 07:22 ÖÖ 422 Çek Cumhuriyeti 23:58 07:15 AM 420 Kanada 23:57 07:33 AM 431 Avusturya 23:55 07:20 AM 427 ABD 23:54 07:20 AM 426 Singapur 23:52 07:38 AM 394 İsveç 23:50 07:21 ÖÖ 435 Danimarka 23:47 07:19 AM 434

Kosta Rika 23:43 06:38 AM 399 Kolombiya 23:41 ÖS 06:31 ÖÖ 397 Avustralya 23:33 07:13 AM 440 Yeni Zelanda 23:29 07:11 ÖÖ 447 Romanya 23:09 08:01 ÖÖ 418 Rusya 01:05 ÖÖ Sabah 8:06 405 BAE 01:05 ÖÖ 07:43 AM 405 Yunanistan 01:05 ÖÖ Sabah 8:25 414 Slovakya 01:03 ÖÖ 07:18 AM 417 Türkiye 12:59 ÖÖ 08:02 ÖÖ 395

Polonya 12:55 ÖÖ 07:25 AM 410 Hong Kong 12:55 ÖÖ 07:57 AM 399 Japonya 12:49 ÖÖ 07:09 AM 352 Şili 12:47 ÖÖ 07:40 AM 399 İsrail 12:44 ÖÖ 07:54 AM 396 Portekiz 12:41 ÖÖ 08:22 ÖÖ 419 Filipinler 12:39 ÖÖ 07:28 AM 368 Suudi Arabistan 12:39 ÖÖ 08:27 AM 362 Tayvan 12:37 ÖÖ 07:56 AM 381 İtalya 12:35 ÖÖ 07:52 ÖÖ 414