En az uyuyan ve en çok uyuyan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Uyku süreleri, yatakta ortalama geçirilen süre ve uyku kalitesi üzerine yapılan araştırma dikkat çekti. Birçok ülkenin yer aldığı listede ülkelere göre ortalama yatma süresi hesaplandı. Türkiye'nin listede durumu merak edildi. İşte en az uyuyan ve en çok uyuyan ülkeler...
Dünya genelinde uyku süreleri ve kalitesi üzerine yapılan yeni bir araştırma yapıldı. Uyku düzeni dünyanın farklı bölgelerinde ve erkekler ile kadınlar arasında farklılık gösterebiliyor. Yüksek kaliteli uyku ve makul erken yatma saatlerine sahip birçok ülke Avrupa’da.
Polonya ve Çek Cumhuriyeti Polonya'daki insanlar ortalama olarak gece 12:55 civarında yatağa girer ve bu da en geç yatma saatlerinden biridir. Polonya'daki insanlar ortalama olarak sabah 7:25 civarında uyanır. Çek Cumhuriyeti'nde de durum farklı değildir, ortalama yatma saati 23:58 civarındadır. Bilim insanları ayrıca daha geç gün batımına sahip ülkelerin daha uzun uyku düzenlerine sahip olduğunu belirlemiştir.
EN ÇOK UYUYAN VE EN AZ UYUYAN ÜLKELER
Daha erken yatma saatlerine bakıldığında Macaristan'daki insanlar gece 11:59'da yatağa girer. Bu erken yatma saati yüksek kalitede uykuya katkıda bulunur. Araştırmada Türkiye’nin de saat ortalaması dikkat çekti. İşte en çok ve en az uyuyan milletler…
ÜLKELER
|ORTALAMA YATMA
|UYANMA ZAMANI
|YATAKTA SÜRE
Almanya
|23:59
|07:25 AM
|427
Macaristan
|23:59
|07:22 ÖÖ
|422
Çek Cumhuriyeti
|23:58
|07:15 AM
|420
Kanada
|23:57
|07:33 AM
|431
Avusturya
|23:55
|07:20 AM
|427
ABD
|23:54
|07:20 AM
|426
Singapur
|23:52
|07:38 AM
|394
İsveç
|23:50
|07:21 ÖÖ
|435
Danimarka
|23:47
|07:19 AM
|434
Kosta Rika
|23:43
|06:38 AM
|399
Kolombiya
|23:41 ÖS
|06:31 ÖÖ
|397
Avustralya
|23:33
|07:13 AM
|440
Yeni Zelanda
|23:29
|07:11 ÖÖ
|447
Romanya
|23:09
|08:01 ÖÖ
|418
Rusya
|01:05 ÖÖ
|Sabah 8:06
|405
BAE
|01:05 ÖÖ
|07:43 AM
|405
Yunanistan
|01:05 ÖÖ
|Sabah 8:25
|414
Slovakya
|01:03 ÖÖ
|07:18 AM
|417
Türkiye
|12:59 ÖÖ
|08:02 ÖÖ
|395
Polonya
|12:55 ÖÖ
|07:25 AM
|410
Hong Kong
|12:55 ÖÖ
|07:57 AM
|399
Japonya
|12:49 ÖÖ
|07:09 AM
|352
Şili
|12:47 ÖÖ
|07:40 AM
|399
İsrail
|12:44 ÖÖ
|07:54 AM
|396
Portekiz
|12:41 ÖÖ
|08:22 ÖÖ
|419
Filipinler
|12:39 ÖÖ
|07:28 AM
|368
Suudi Arabistan
|12:39 ÖÖ
|08:27 AM
|362
Tayvan
|12:37 ÖÖ
|07:56 AM
|381
İtalya
|12:35 ÖÖ
|07:52 ÖÖ
|414
Çin
|12:32 ÖÖ
|07:42 ÖÖ
|403