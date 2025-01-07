Endonezya tam üye statüsüyle BRICS'e dahil oldu

07 Ocak 2025 11:04 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:19

Endonezya, BRICS'e 'tam üye' olarak katıldı. Brezilya ve Çin, Endonezya'nın tam üye statüsüyle BRICS'e dahil olmasını kutladı.

BRICS genişliyor: Yeni yılla beraber 9 ülke daha dahil oluyor

BRICS genişliyor: Yeni yılla beraber 9 ülke daha dahil oluyor

Brezilya​, Endonezya​'nın BRICS'e "tam üye" olarak katıldığını duyurdu. The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Brezilya, BRICS'e tam üye statüsüyle dahil olması dolayısıyla Endonezya'yı kutladı.

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya'nın en büyük nüfusuna ve ekonomisine sahip olan Endonezya'nın BRICS'in yeni "tam üyesi" olduğu bildirildi.

ÇİN​'DEN ENDONEZYA'YA KUTLAMA

Çin Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin de Endonezya'nın BRICS'e katılımını tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Endonezya'nın BRICS'in gelişimine aktif katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

BRICS DÜNYA EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

Bu yıl yeni ülkelerin katılmasıyla toplam üye sayısı 9'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.