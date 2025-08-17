Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda yaralı var

Endonezya'nın Poso bölgesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
10:04
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
10:06

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 'nın eyaletinde yer alan Poso bölgesinin 15 kilometre kuzeyinde yerel saatle 05.38'de 5,8 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Antara News'ün haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremde ilk belirlemelere göre 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda yaralı var

DEPREMDEN HEMEN SONRA ARTÇILAR BAŞLADI

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini veren BNPB, depremin ardından 10 artçı sarsıntının kaydedildiğini, en şiddetlisinin 3,2, diğerlerinin ortalama 2,0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

BNPB, tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yerel basında depremin büyüklüğünün 6 olduğu ifade edildi.

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda yaralı var
