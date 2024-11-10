Endonezya'da 9 kişiyi öldüren yanardağ tehlikesi sürüyor! Yeni önlemler alındı

10 Kasım 2024 15:24 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:24

Endonezya'da 9 kişinin ölümüne neden olan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı tehlikesi sürüyor. Volkanik faaliyetlerin ardından yeni önlemler alındı. Komodo Labuan Bajo havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Endonezya'nın Flores adasındaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da olduğu gibi patlama ihtimaline karşılık yeni önlemler alındı. Antara News'ün haberine göre, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Lewotobi Laki-Laki'deki volkanik faaliyetlerin ardından, havalimanının yerel saatle 20.00'ye kadar tekrar uçuşa kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu karardan yaklaşık 30 uçuşun etkilendiği bilgisi de paylaşıldı.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede 2 bin 600'den fazla ailenin kalıcı olarak tahliye edilmesi için çağrı yapılmıştı. Yanardağda volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu verilmişti.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Müdürü Suharyanto, ''Dağ hareket etmez, bizim etmemiz lazım'' diyerek harekete geçilmesi gerektiğini belirtmişti. Suharyanto, hükümetin vatandaşların yeni bir yere taşınmasına veya başka bölgedeki arazilerine ev inşa etmelerine yardım edeceğini bildirmişti.

YANARDAĞ 9 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Öte yandan yanardağın, 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.