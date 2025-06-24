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 | Berkay Alptekin

Endonezya'da bir turist aktif yanardağın içine düştü: 4 gündür kurtarılmayı bekliyor

Endonezya'da 26 yaşındaki Brezilyalı turist Juliana Marins, dağ tırmanışı sırasında aktif bir yanardağın (yaklaşık 500 metre) içine düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan kadın, 4 gündür kurtarılmayı bekliyor.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 16:55

Brezilyalı Juliana Marins, bir grup turistle birlikte Endonezya'nın Lombok Adası’nda yer alan Rinjani Dağı’na tırmanıyordu. Ancak, 26 yaşındaki kadın dinlenmek için durduğunda, yürüyüş rehberinin gruba onsuz devam ettiği ileri sürüldü.

Rehber, grupta eksik birinin olduğunu fark ettikten sonra geri döndü. Geri döndüğünde, Marins'in uçurumdan düştüğünü anladı.

Endonezya'da bir turist aktif yanardağın içine düştü: 4 gündür kurtarılmayı bekliyor

DRONE İLE HAYATTA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kurtarma ekipleri Marins'in yardım çığlıklarını Cumartesi sabahı duydu. Drone görüntülerinde gri toprak zeminde otururken görülen genç kadının, hayatta olduğu ancak şoka belirtildi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde sinyal kesildi.

Endonezya'da bir turist aktif yanardağın içine düştü: 4 gündür kurtarılmayı bekliyor

HAVA KOŞULLARI EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Endonezya yetkilileri, bölgedeki yoğun sis ve sarp arazinin kurtarma operasyonlarını engellediğini ifade etti. Termal drone kullanımı bile sis nedeniyle etkisiz kalırken, ekipler zaman zaman kurtarma çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Endonezya'da bir turist aktif yanardağın içine düştü: 4 gündür kurtarılmayı bekliyor

AİLEDEN PARKA SERT TEPKİ

Marins’in ailesi sosyal medya üzerinden parkın halen açık olmasına sert tepki gösterdi. "Juliana'nın üç gündür yiyeceği, suyu, sıcak giysisi yok. Park hala ziyaretçilere açık!" diyerek yetkilileri eleştirdi.

Endonezya'da bir turist aktif yanardağın içine düştü: 4 gündür kurtarılmayı bekliyor

BREZİLYA DEVREYE GİRDİ

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, kurtarma sürecini izlemek üzere bölgeye iki büyükelçilik görevlisi gönderdiğini duyurdu. Endonezya ile temas halinde olduklarını ve operasyonun hızlandırılması gerektiğini vurguladılar.

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ETİKETLER
#endonezya
#kurtarma
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#Lombok Adası
#Rinjani Dağı
#Drone
#Dünya
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