Endonezya'da iki tren çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Endonezya'da tren faciası meydana geldi. İki trenin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı.
Antara News sitesinin haberine göre, Endonezya'nın Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Tren kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.
Kazaya ilişkin yetkililerden resmi açıklama geldi. Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba yaptığı açıklamada, "Argo Bromo Anggrek" trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.