Endonezya'da tren faciası meydana geldi. İki trenin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Endonezya'da iki tren çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Batı Java'nın Bekasi şehrinde 'Argo Bromo Anggrek' uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 38 kişi yaralandı. Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, 'Argo Bromo Anggrek' trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

İKİ TREN ÇARPIŞTI

Antara News sitesinin haberine göre, Endonezya'nın Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Tren kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

YOLCULAR GÜVENLİ BİÇİMDE TAHLİYE EDİLDİ

Kazaya ilişkin yetkililerden resmi açıklama geldi. Devlet demir yolları işletmesi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba yaptığı açıklamada, "Argo Bromo Anggrek" trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.