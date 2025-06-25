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 | Murat Makas

Endonezya'da yanardağın içine düşen turistten acı haber: 4 gündür aranıyordu

Endonezya'daki aktif bir yanardağdan yaklaşık 600 metre aşağıya düşen ve 4 gün mahsur kalan Brezilyalı dağcı Juliana Marins ölü bulundu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 10:31

Endonezya'daki bir yanardağda rehber ve 5 turist ile birlikte tırmanış yapan Juliana Marins'in, yaklaşık 600 metre aşağıya düşmesi sonrası arama kurtarma çalışmaları başladı. Endonezyalı yetkililer, 26 yaşındaki Brezilyalı dağcı Juliana Marins'in 21 Haziran'da Lombok Adasında bulunan yaklaşık 3 bin 730 metre yüksekliğindeki Rinjani Yanardağı'na tırmanmaya başladığını belirtmişti.


CANSIZ BEDENİ DRONE YARDIMIYLA BULUNDU

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii, yaklaşık 4 gün süren zorlu arama çalışmaları sonucunda Marins’in cansız bedeninin termal kameralı drone yardımıyla krater yakınlarında bulunduğunu aktardı.

Endonezya'da yanardağın içine düşen turistten acı haber: 4 gündür aranıyordu

Syafii, Marins'in tam olarak ne zaman hayatını kaybettiğinin bilinmediğini kaydetti. Kurtarma çalışmalarının hava ve arazi koşulları nedeniyle geciktiğini belirten Syafii, Marins'in naaşının yakınlardaki bir kamp alanına taşındığını bildirdi.

Endonezya'da yanardağın içine düşen turistten acı haber: 4 gündür aranıyordu

ENDONEZYA YÖNETİMİ İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Brezilya'nın Cakarta Büyükelçiliği ise Endonezya hükümetini, Marins'in ailesine 26 yaşındaki dağcının hayatta olduğu, yiyecek ve içecek ulaştırıldığı gibi yanlış bilgiler vermekle suçladı. Endonezya hükümeti henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünyada en çok hangi ülkede yanardağ vardır?
ABD ve topraklarında yaklaşık 170 adet potansiyel olarak aktif yanardağ bulunmaktadır.
ETİKETLER
#arama kurtarma
#endonezya
#Rinjani Yanardağı
#Juliana Marins
#Dağcılık
#Drone
#Traji
#Dünya
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