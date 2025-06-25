Endonezya'da yanardağın içine düşen turistten acı haber: 4 gündür aranıyordu

Endonezya'daki aktif bir yanardağdan yaklaşık 600 metre aşağıya düşen ve 4 gün mahsur kalan Brezilyalı dağcı Juliana Marins ölü bulundu.

Endonezya'daki bir yanardağda rehber ve 5 turist ile birlikte tırmanış yapan Juliana Marins'in, yaklaşık 600 metre aşağıya düşmesi sonrası arama kurtarma çalışmaları başladı. Endonezyalı yetkililer, 26 yaşındaki Brezilyalı dağcı Juliana Marins'in 21 Haziran'da Lombok Adasında bulunan yaklaşık 3 bin 730 metre yüksekliğindeki Rinjani Yanardağı'na tırmanmaya başladığını belirtmişti.



CANSIZ BEDENİ DRONE YARDIMIYLA BULUNDU

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii, yaklaşık 4 gün süren zorlu arama çalışmaları sonucunda Marins’in cansız bedeninin termal kameralı drone yardımıyla krater yakınlarında bulunduğunu aktardı.

Syafii, Marins'in tam olarak ne zaman hayatını kaybettiğinin bilinmediğini kaydetti. Kurtarma çalışmalarının hava ve arazi koşulları nedeniyle geciktiğini belirten Syafii, Marins'in naaşının yakınlardaki bir kamp alanına taşındığını bildirdi.

ENDONEZYA YÖNETİMİ İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Brezilya'nın Cakarta Büyükelçiliği ise Endonezya hükümetini, Marins'in ailesine 26 yaşındaki dağcının hayatta olduğu, yiyecek ve içecek ulaştırıldığı gibi yanlış bilgiler vermekle suçladı. Endonezya hükümeti henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

