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 | Berkay Alptekin

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı faaliyete geçti! Patlama meydana geldi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yer alan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü küller kilometrelerce yüksekliğe ulaştı.

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Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı faaliyete geçti! Patlama meydana geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 11:03

Jeoloji Ajansına göre, ilk küllerini dün püskürtmeye başladı ve bu küller 10 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı.

Bu sabah tekrar yanardağdan püsküren küllerin yüksekliği ise 18 kilometreye çıktı ve çevredeki köyler küllerle kaplandı.

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı faaliyete geçti! Patlama meydana geldi

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, çevredeki turistlere bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Yanardağın 18 Haziran'daki patlaması sonrası alarm durumu en üst seviyeye çıkarılmış ve yasak bölge kapsama alanı 7 kilometreye genişletilmişti.

1584 metre yüksekliğindeki "Lewotobi Laki-Laki", bölgede "Lewotobi Perempuan Dağı" ile "ikiz yanardağ" olarak biliniyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı faaliyete geçti! Patlama meydana geldi
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ETİKETLER
#yanardağ
#endonezya
#volkanik patlama
#Lewotobi Laki-laki
#Küller
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