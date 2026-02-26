Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Epstein dosyası açıldı: Bill Gates'ten itiraf geldi

ABD'de çocukları ağına düşürüp fuhuş şebekesi kurduğu suçlamasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakınlığı tartışma konusu olan Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates'ten itiraf geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Epstein dosyası açıldı: Bill Gates'ten itiraf geldi
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 06:56
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 06:58

Dünya pedofili milyarder skandalını konuşmaya devam ediyor. En çok gözlerin çevrildiği isimlerden olan ünlü milyarder , Epstein ile ilişkisine dair soruları yanıtlayarak hatasını kabul edip itirafta bulundu.

Epstein dosyası açıldı: Bill Gates'ten itiraf geldi

RUS KADINLARLA İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Gates, personelden özür dileyerek Epstein'in sonradan öğrendiği iki Rus kadınla ilişkisi olduğunu itiraf etti.

Gates, finansçı ile olan ilişkisine dair, "Yasa dışı hiçbir şey yapmadım ve yasa dışı hiçbir şeye şahit olmadım" dedi.

Ocak ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerin ardından Gates'in Epstein ile ilişkisi yeniden mercek altına alındı.

Epstein dosyası açıldı: Bill Gates'ten itiraf geldi

EPSTEIN İLE VAKİT GEÇİRMEYİ "HATA" OLARAK TANIMLADI

70 yaşındaki Microsoft kurucu ortağı, Epstein'in mağdurları tarafından herhangi bir yanlış yapmakla suçlanmadı. WSJ'ye göre Gates, Epstein ile vakit geçirmeyi "büyük bir hata" olarak tanımlarken, onun etrafındaki kadınlarla veya mağdurlarla hiçbir zaman vakit geçirmediği konusunda ısrar etti. Gates, yaptığı hata nedeniyle sürece dahil olan diğer kişilerden de özür dilediğini ifade etti.

Haberde, Gates'in söz konusu dosyalarda yer alan ve yüzleri karalanmış kadınlarla çekilen fotoğraflarının, toplantılar sonrası Epstein'in isteğiyle asistanlarıyla çekilen kareler olduğunu söylediği aktarıldı. Gates, Epstein ile 2011 yılında, yani Epstein'in fuhşa teşvik suçunu kabul etmesinden yıllar sonra tanıştığını belirtti. Arka planını yeterince kontrol etmediğini kabul eden Gates, 2014 yılına kadar Epstein ile görüşmeye devam ettiğini ve yurt dışında birlikte vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Epstein dosyası açıldı: Bill Gates'ten itiraf geldi

ESKİ EŞİNİN ŞÜPHELERİNE RAĞMEN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Gates, eski eşi Melinda French Gates'in Epstein konusundaki şüphelerine rağmen bu ilişkiyi sürdürdüğünü ifade etti.

Melinda'nın bu konuda her zaman şüpheci davrandığını belirterek ona hakkını teslim etti. Epstein'in kendisine diğer milyarderlerle bağlantıları olduğunu ve hayırseverlik projeleri için kaynak bulabileceğini söylediği kaydedildi.

Vakıf sözcüsü, bu görüşmenin yılda iki kez düzenlenen rutin bir personel toplantısı olduğunu açıkladı. Toplantıda Gates'in Epstein dosyalarının yanı sıra yapay zeka ve küresel sağlığın geleceği gibi konulardaki soruları da yanıtladığı bildirildi.

Melinda French Gates, bu ayın başlarında verdiği bir röportajda, yeni yayımlanan belgelerin evliliğindeki "acı verici zamanları" yeniden canlandırdığını söyledi.

Çift, 27 yıllık evliliğin ardından 2021 yılında boşanmıştı. Melinda Gates, bu meselelerle ilgili soruların muhatabının kendisi değil, eski eşi olduğunu vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Epstein belgelerinde 'Trump temizliği': Bakanlıktan jet açıklama geldi
Epstein belgeleri sonrası Harvard'da istifa: Eski ABD Hazine Bakanı Summers bırakıyor
ETİKETLER
#bill gates
#jeffrey epstein
#Pedofili Skandalı
#Rus Kadınlar
#Melinda Gates
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.