Erdoğan, Meloni ile görüştü, İtalya hükümeti duyurdu: Türkiye G-7 Zirvesi'ne katılıyor

30 May 2024 08:57 - Güncelleme : 30 May 2024 09:10

İtalya hükümeti, Türkiye'nin gelecek ay düzenlenecek olan G-7 Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Davetli listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu belirtilirken dünyanın yedi endüstriyel demokrasisinin ötesine taşımanın hedeflendiği aktarıldı.

İtalya bu yıl ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya'nın da yer aldığı G7'nin dönem başkanlığını yürütüyor ve 13-15 Haziran tarihlerinde güneydeki Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia tatil beldesinde yapılacak zirveye ev sahipliği yapacak.

BAE DE G-7 ZİRVESİ'NE KATILACAK

İngiliz haber ajansı Reuters, nisan ayında Afrika ve Güney Amerika ülkeleri sosyal yardım toplantılarına davet edildiğini aktarmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın da katılacağını açıkladı.

Konuya yakın kaynaklar Reuters'e Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da zirveye katılabileceğini ancak katılımının henüz resmi olarak teyit edilmediğini söyledi.

PAPA FRANCIS DE KATILACAK

Uzmanlar, G-7'nin zengin ülkelerden oluşan elit bir kulüp olarak faaliyet gösterdiğini aktarırken daha kapsayıcı ve daha az mesafeli görünmek isteyen G-7, Ukrayna ve Çin ile ilişkiler gibi kritik konularda fikir birliğini güçlendirmek umuduyla birkaç yıldır diğer liderleri de davet ediyor.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis de Puglia'daki toplantıya katılanlar arasında yer alacak ve burada Yapay Zeka'nın oluşturduğu zorlukları tartışacak.